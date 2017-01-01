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    Як виглядає побут українських науковців на антарктичній станції

    • Сьогодні, 12:05
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    22-га українська антарктична експедиція відправляється на Льодовий континент. Вона триватиме рік

    На неї держава виділила більше 39 млн грн. Про це повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

    Участь в експедиції візьмуть 12 осіб. Це - технічний персонал та науковці. Геофізичні, медико-біологічні та гідрометеорологічні дослідження проводитимуть на єдиній українській антарктичній станції «Академік Вернадський».

    Станція розташована на острові Ґаліндез.

    «З Києва до порту Ушуайя, крайньої точки Латинської Америки, дорога з пересадками займає добу. Звідти - судном пливемо на острів. Залежно від льодової обстановки та штормів дорога триватиме три-чотири доби», - розповів керівник Української антарктичної експедиції Віктор Лук'янченко.

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    Як виглядає побут українських науковців на антарктичній станції
    Головна будівля
    Будівля дизельної станції
    Аварійна база
    Спальне приміщення
    Медична лабораторія
    Сходова клітина
    Медичний кабінет
    Загальна кімната
    Як виглядає побут українських науковців на антарктичній станції
    Офіс електрика
    Лабораторія біологів
    Магнітометричний офіс
    Бібліотека
    Бар
    Озонова лабораторія
    Центральний пульт зв'язку
    Хуртовина на острові
    Як виглядає побут українських науковців на антарктичній станції
    Міжнародний туризм
    Як виглядає побут українських науковців на антарктичній станції

    Станція «Академік Вернадський» складається з 12 споруд.

    «Нині станція у хорошому стані. Крім наукових офісів, лабораторій та спальних приміщень, є душ, баня, бібліотека та операційна. У приміщеннях тепло. По станції ходимо у капцях та футболках. Популярним серед туристів та науковців став бар «Фарадей». Там є більярд, доміно, дартс. Можна пограти на гітарі та поспівати», - каже науковець.

    На станції немає вихідних. Виконувати роботу потрібно щодня.

    «Телефонувати додому можна, але за власний кошт. Нам держава не настільки багато платить, щоб часто розмовляти. Тому з домом тримаємо зв'язок через інтернет. Можна відправити лише один лист на тиждень», - розповідає керівник експедиції.

    З листопада до березня на станцію приїздять організовані групи туристів. Їм розповідають про наукову діяльність, показують станцію.

    «Туристам цікава станція і робота на ній. Приїздять по 20 осіб. Руками нічого не чіпають. Залежно від льодової обстановки за «літній сезон» буває від двох до шести тисяч осіб», - каже Лук'янченко.

    «Академік Вернадський» - єдина українська антарктична станція. Розташована на острові Ґаліндез. Станція працює цілий рік. Є метеорологічною та географічною обсерваторією. Станцію заснували 1933 року британці. У лютому 1996-го її придбала Україна за символічну суму в один фунт стерлінгів у Великої Британії. Згодом її перейменували на честь видатного українського вченого академіка, першого президента НАНУ.

    Джерело: Gazeta.ua

    Фунт Стерлінгів держава Україна
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