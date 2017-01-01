Як виглядає побут українських науковців на антарктичній станції
- Сьогодні, 12:05
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22-га українська антарктична експедиція відправляється на Льодовий континент. Вона триватиме рік
На неї держава виділила більше 39 млн грн. Про це повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.
Участь в експедиції візьмуть 12 осіб. Це - технічний персонал та науковці. Геофізичні, медико-біологічні та гідрометеорологічні дослідження проводитимуть на єдиній українській антарктичній станції «Академік Вернадський».
Станція розташована на острові Ґаліндез.
«З Києва до порту Ушуайя, крайньої точки Латинської Америки, дорога з пересадками займає добу. Звідти - судном пливемо на острів. Залежно від льодової обстановки та штормів дорога триватиме три-чотири доби», - розповів керівник Української антарктичної експедиції Віктор Лук'янченко.
Станція «Академік Вернадський» складається з 12 споруд.
«Нині станція у хорошому стані. Крім наукових офісів, лабораторій та спальних приміщень, є душ, баня, бібліотека та операційна. У приміщеннях тепло. По станції ходимо у капцях та футболках. Популярним серед туристів та науковців став бар «Фарадей». Там є більярд, доміно, дартс. Можна пограти на гітарі та поспівати», - каже науковець.
На станції немає вихідних. Виконувати роботу потрібно щодня.
«Телефонувати додому можна, але за власний кошт. Нам держава не настільки багато платить, щоб часто розмовляти. Тому з домом тримаємо зв'язок через інтернет. Можна відправити лише один лист на тиждень», - розповідає керівник експедиції.
З листопада до березня на станцію приїздять організовані групи туристів. Їм розповідають про наукову діяльність, показують станцію.
«Туристам цікава станція і робота на ній. Приїздять по 20 осіб. Руками нічого не чіпають. Залежно від льодової обстановки за «літній сезон» буває від двох до шести тисяч осіб», - каже Лук'янченко.
Джерело: Gazeta.ua