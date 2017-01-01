Як виглядає побут українських науковців на антарктичній станції

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22-га українська антарктична експедиція відправляється на Льодовий континент. Вона триватиме рік

На неї держава виділила більше 39 млн грн. Про це повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

Участь в експедиції візьмуть 12 осіб. Це - технічний персонал та науковці. Геофізичні, медико-біологічні та гідрометеорологічні дослідження проводитимуть на єдиній українській антарктичній станції «Академік Вернадський».

Станція розташована на острові Ґаліндез.

«З Києва до порту Ушуайя, крайньої точки Латинської Америки, дорога з пересадками займає добу. Звідти - судном пливемо на острів. Залежно від льодової обстановки та штормів дорога триватиме три-чотири доби», - розповів керівник Української антарктичної експедиції Віктор Лук'янченко.

Станція «Академік Вернадський» складається з 12 споруд.

«Нині станція у хорошому стані. Крім наукових офісів, лабораторій та спальних приміщень, є душ, баня, бібліотека та операційна. У приміщеннях тепло. По станції ходимо у капцях та футболках. Популярним серед туристів та науковців став бар «Фарадей». Там є більярд, доміно, дартс. Можна пограти на гітарі та поспівати», - каже науковець.

На станції немає вихідних. Виконувати роботу потрібно щодня.

«Телефонувати додому можна, але за власний кошт. Нам держава не настільки багато платить, щоб часто розмовляти. Тому з домом тримаємо зв'язок через інтернет. Можна відправити лише один лист на тиждень», - розповідає керівник експедиції.

З листопада до березня на станцію приїздять організовані групи туристів. Їм розповідають про наукову діяльність, показують станцію.

«Туристам цікава станція і робота на ній. Приїздять по 20 осіб. Руками нічого не чіпають. Залежно від льодової обстановки за «літній сезон» буває від двох до шести тисяч осіб», - каже Лук'янченко.

«Академік Вернадський» - єдина українська антарктична станція. Розташована на острові Ґаліндез. Станція працює цілий рік. Є метеорологічною та географічною обсерваторією. Станцію заснували 1933 року британці. У лютому 1996-го її придбала Україна за символічну суму в один фунт стерлінгів у Великої Британії. Згодом її перейменували на честь видатного українського вченого академіка, першого президента НАНУ.

Джерело: Gazeta.ua