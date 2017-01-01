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    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея

    • Сьогодні, 13:04
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    Ракети від зенітно-ракетних комплексів «КУБ» пробивали будинки наскрізь

    Вибухи на артилерійських складах у місті Балаклія на Харківщині знищили 10 квартир, 10 приватних будинків, спалили 23 авто. Ще близько 150 осель залишилися без вікон і дахів.

    Про це повідомляють кореспонденти Gazeta.ua.

    «О 2.10 23 березня почули вибухи. Спочатку вони були незначні, тому подумали, що почалася гроза. О 3.00 вибухати почало значно сильніше. І ми зрозуміли, що треба тікати. Люди бігли в нічних сорочках 12 кілометрів від Балаклії до сіл Барак і Пришиб. 23 березня вдень на будинки від вибухів почало викидати снаряди, боєприпаси від градів і залізяччя із артскладів. Люди в цей час уже були евакуйовані. Ракети від зенітно-ракетних комплексів «КУБ» пробивали будинки наскрізь. Врятувало, що вони були без детонаторів. Тому удари не були такими потужними», - розповів Володимир Лисенко, житель Балаклії.

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    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея
    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея


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