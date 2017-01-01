Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія. Фотогалерея

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Ракети від зенітно-ракетних комплексів «КУБ» пробивали будинки наскрізь

Вибухи на артилерійських складах у місті Балаклія на Харківщині знищили 10 квартир, 10 приватних будинків, спалили 23 авто. Ще близько 150 осель залишилися без вікон і дахів.

Про це повідомляють кореспонденти Gazeta.ua.

«О 2.10 23 березня почули вибухи. Спочатку вони були незначні, тому подумали, що почалася гроза. О 3.00 вибухати почало значно сильніше. І ми зрозуміли, що треба тікати. Люди бігли в нічних сорочках 12 кілометрів від Балаклії до сіл Барак і Пришиб. 23 березня вдень на будинки від вибухів почало викидати снаряди, боєприпаси від градів і залізяччя із артскладів. Люди в цей час уже були евакуйовані. Ракети від зенітно-ракетних комплексів «КУБ» пробивали будинки наскрізь. Врятувало, що вони були без детонаторів. Тому удари не були такими потужними», - розповів Володимир Лисенко, житель Балаклії.



