Як виглядав Сан-Франциско до та після землетрусу 1906 року. Фотогалерея

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В історії американського міста Сан-Франциско 18 квітня 1906 року значиться як день масштабної катастрофи.

З самого ранку жителі міста прокинулися від потужного землетрусу, в результаті якого та пожеж загинули до 3 тисяч осіб.

18 квітня о 5 годині 11 хвилин за місцевим часом пролунав перший поштовх, який розбудив багатьох мешканців міста, за ним слідував другий – найсильніший і руйнівний.

Відразу після катастрофи було офіційно оголошено про 498 загиблих в Сан-Франциско, 102 в Сан-Хосе та 64 в Санта-Роза. Зараз ця цифра визнана сильно заниженою, відомо, наприклад, що при підрахунках абсолютно не були враховані жертви з Чайнатауна. В наш час загальне число загиблих оцінюється в 3000 чоловік. З 410-тисячного населення Сан-Франциско 225 000—300 000 залишилося без даху над головою.

Загальний збиток від землетрусу і пожеж оцінювався в 1906 році у $ 400 млн (з урахуванням інфляції еквівалентно $ 6,5 млрд).

Джерело: maximum.fm