Як виглядають нові рекорди львівського сміття. Фотогалерея

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Фото: gazeta.ua Львівське сміття

До кінця квітня французька компанія «Еджіс» назве місце, де Львів зможе збудувати сміттєпереробний завод

У Львові залишаються переповненими 479 сміттєвих майданчиків. Це майже 40% від загальної кількості. Про це повідомив міський голова Львова, Андрій Садовий.

У соцмережах пишуть, що такий показник - це вже сміттєвий антирекорд Львова. Найскладніша ситуація у Шевченківському районі, там сміття не вивезене із 164 майданчиків. Кожного дня у місті назбирується 500-600 тонн відходів.

«Телефонував сьогодні на гарячу лінію в Львівську ОДА, обіцяли вивезти сміття до п'ятниці. Будемо бачити. Кажуть – у перевізників зараз немає навіть сміттєвозів, бо їм машини поарештовували, які нелегально вивозили і скидали сміття десь в сусідніх областях», - каже львів'янин Роман.

За словами Садового, Львів уже 11-ий місяць перебуває у сміттєвій блокаді. Така ж критична ситуація і в інших містах області, зокрема Городку та Жовкві.

«Мене дивує позиція державних органів влади, бо згідно Закону України «Про відходи», це їхня персональна відповідальність. Замість того, щоб допомогти, відкрити ті декілька полігонів, куди можна вивозити, вони просто стоять збоку. Вирішити проблему по вивезенню сміття зі Львова – це одна секунда. Має бути чітка команда, щоб розблокували полігони і не створювали біди для громади міста Львова. Температура в місті сьогодні 16°С. Не може сміття лежати при такій температурі», - сказав Садовий.

Також мер Львова зазначив, що до кінця квітня французька компанія «Еджіс» назве місце, де Львів зможе збудувати сміттєпереробний завод.

Джерело: Gazeta.ua