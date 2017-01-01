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    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея

    • Сьогодні, 12:52
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    Береба - африканське село, де майже кожну п'ятницю влаштовуються танці в місцевому барі «Le Cotonnier»

    Американський фотограф Давид Пайс щоосені відправляється в Буркіна-Фасо на захід Африки, в найвіддаленіші від міста селища без електрики і водопроводу, щоб зняти життя сільської молоді.

    Береба - одне з таких сіл, де майже кожну п'ятницю влаштовуються танці в місцевому барі «Le Cotonnier». Раз в тиждень люди з навколишніх селищ з'їжджаються сюди, щоб поспілкуватися, випити пива і віддатися танцям.

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    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея
    Як виглядають запальні дискотеки в африканських селах. Фотогалерея

    Джерело: telegraf.com.ua
    Африка
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