Які жінки вважалися красивими 100 років тому. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Багато хто на них рівнявся, намагаючись створити собі схожий образ

До епохи масової комунікації, зокрема до поширення телебачення, існувала значна різниця в тому, що люди вважали привабливим в різних частинах світу.

На цих листівках, датованих 1900-1910 роками, забражені жінки, які вважалися визнаними красунями свого часу.

Це обличчя, які вважалися гарними в ті роки. Багато хто на них рівнявся, намагаючись створити собі схожий образ.

Можливо, треба поставити питання: Чи є на цих знімках жінки, які сьогодні здаються, безумовно, красивими? Дуже вже вони відрізняються від сучасних стандартів

А яке фото вразило вас найбільше?

Джерело: telegraf.com.ua