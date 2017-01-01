Які жінки вважалися красивими 100 років тому. Фотогалерея
- Сьогодні, 11:05
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Багато хто на них рівнявся, намагаючись створити собі схожий образ
До епохи масової комунікації, зокрема до поширення телебачення, існувала значна різниця в тому, що люди вважали привабливим в різних частинах світу.
На цих листівках, датованих 1900-1910 роками, забражені жінки, які вважалися визнаними красунями свого часу.
Це обличчя, які вважалися гарними в ті роки. Багато хто на них рівнявся, намагаючись створити собі схожий образ.
Можливо, треба поставити питання: Чи є на цих знімках жінки, які сьогодні здаються, безумовно, красивими? Дуже вже вони відрізняються від сучасних стандартів
А яке фото вразило вас найбільше?
Джерело: telegraf.com.ua