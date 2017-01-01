Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
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Роботи фотографа Ніни Лін, чиї знімки більше 50 разів з'являлися на обкладинці журналу Life
Фотограф Ніна Лін (Nina Leen) народилася в Російській імперії.
Вона жила в Німеччині, Італії та Швейцарії.
Вже пізніше Ніна Лін переїхала в США.
Її життя було оповите таємницями.
Коли в 1995 році Ніна Лін померла, то поблизу не виявилося нікого, хто б зміг назвати її точний вік.
Фотографії Лін більше 50 разів з'являлися на обкладинці журналу Life.
Кращі з її робіт представлені в нашій добірці.
Джерело: telegraf.com.ua