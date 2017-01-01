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    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея

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    Роботи фотографа Ніни Лін, чиї знімки більше 50 разів з'являлися на обкладинці журналу Life

    Фотограф Ніна Лін (Nina Leen) народилася в Російській імперії.

    Вона жила в Німеччині, Італії та Швейцарії.

    Вже пізніше Ніна Лін переїхала в США.

    Її життя було оповите таємницями.

    Коли в 1995 році Ніна Лін померла, то поблизу не виявилося нікого, хто б зміг назвати її точний вік.

    Фотографії Лін більше 50 разів з'являлися на обкладинці журналу Life.

    Кращі з її робіт представлені в нашій добірці.

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    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея
    Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея

    Джерело: telegraf.com.ua

    фотограф
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