Які жінки вважалися красивими 60 років тому. Фотогалерея

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Роботи фотографа Ніни Лін, чиї знімки більше 50 разів з'являлися на обкладинці журналу Life

Фотограф Ніна Лін (Nina Leen) народилася в Російській імперії.

Вона жила в Німеччині, Італії та Швейцарії.

Вже пізніше Ніна Лін переїхала в США.

Її життя було оповите таємницями.

Коли в 1995 році Ніна Лін померла, то поблизу не виявилося нікого, хто б зміг назвати її точний вік.

Фотографії Лін більше 50 разів з'являлися на обкладинці журналу Life.

Кращі з її робіт представлені в нашій добірці.

Джерело: telegraf.com.ua