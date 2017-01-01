Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
- Сьогодні, 15:05
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Еліна Світоліна. Фото: Julian Finney/Getty Images
Найкраща українська тенісистка відвідала відомий американський арт-район Вінвуд
Перша ракетка України 22-річна Еліна Світоліна взяла участь в яскравій фотосесії в Маямі (США).
Найкраща українська тенісистка відвідала відомий арт-район Вінвуд. У цьому районі знаходяться музеї, художні галереї та студії, театральні центри, а також магазини дизайнерського одягу. Але головна визначна пам'ятка Вінвуд - розписані сучасними художники стіна.
Нагадаємо, на турнірі у Маямі Світоліна програла вже у першому ж матчі американській тенісистці Бетані Маттек-Сендс.