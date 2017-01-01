  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд

    • Сьогодні, 15:05
    • Розсилка
    Еліна Світоліна. Фото: Julian Finney/Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Julian Finney/Getty Images

    Найкраща українська тенісистка відвідала відомий американський арт-район Вінвуд

    Перша ракетка України 22-річна Еліна Світоліна взяла участь в яскравій фотосесії в Маямі (США).

    Найкраща українська тенісистка відвідала відомий арт-район Вінвуд. У цьому районі знаходяться музеї, художні галереї та студії, театральні центри, а також магазини дизайнерського одягу. Але головна визначна пам'ятка Вінвуд - розписані сучасними художники стіна.

    Нагадаємо, на турнірі у Маямі Світоліна програла вже у першому ж матчі американській тенісистці Бетані Маттек-Сендс.

    1 з 25
    на весь екран згорнути
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Яскрава фотосесія Еліни Світоліної в арт-районі Вінвуд
    Еліна Світоліна. Фото: Julian Finney/Getty Images


    спорт США теніс Еліна Світоліна музеї
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ