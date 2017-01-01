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    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018

    • Сьогодні, 12:11
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    Менше року залишилося до відкриття зимової Олімпіади-2018, яку буде приймати наполегливий Пхенчхан

    Корейське місто вибороло право приймати Ігри з третьої спроби.

    Для корейців це друга Олімпіада - першу, літню, вони провели 30 років тому в Сеулі. І з сучасників її вже мало хто пам'ятає.

    Нова, зимова, історія дісталася провінції Канвондо і горам Тхебексан. Навіть якщо ви добре знаєте географію, не факт, що чули всі ці назви.

    У самому Пхенчхані проживає всього 45 тисяч чоловік. Зате він відомий як один з головних гірськолижних (і лижних) курортів Азії.

    Тут чисте повітря, відмінні траси і педантичні організатори.

    Що ще потрібно МОК і глядачам?

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    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    Тигреня Сухоран (зліва) - олімпійський талісман, ведмежа Пандабі - паралімпійський. Вже зараз з ними можна сфотографуватися.
    The Olympic Plaza - тут 9 лютого Ігри відкриються, а через два тижні - закриються.
    Поки що всередині тривають приготування.
    А це в'їзд в гірськолижний кластер Альпензія, де пройдуть змагання з лиж/біатлону, гірських лиж, саней/бобслею, стрибків з трампліну/двоборства. Там же, в Альпензії, розташована одне з двох олімпійських селищ.
    Парк для стрибків з трампліну. Він теж називається ... «Альпензія». Як, втім, і всі об'єкти гірського кластера.
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    Синхронне очищення трампліну волонтерами.
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    Біатлонний центр
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    Лижний центр
    Цими віражами промчать бобслеїсти, саночники і скелетоністи.
    Спортсмени вже тестували трасу. Вона швидка, але безпечна.
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    Олімпійці розіграють тут медалі в слаломі і гігантському слаломі.
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    Олімпійська символіка на тлі Союзного Хокейного центру в Олімпійському парку.
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    Союзний Хокейний центр
    Керлінгісти дістався Критий льодовий каток мінімальною місткістю - 3500 глядачів.
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    Ще один стадіон Кенпхо призначений для фігурного катання та шорт-треку.
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    Ще одне олімпійське селище. Добудовується.
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
    За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018

    Джерело: sports.ru

    спорт Олімпійські Ігри Південна Корея
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