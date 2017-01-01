За рік до змагань. Як виглядають фантастичні спортивні об'єкти Олімпіади-2018
- Сьогодні, 12:11
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Менше року залишилося до відкриття зимової Олімпіади-2018, яку буде приймати наполегливий Пхенчхан
Корейське місто вибороло право приймати Ігри з третьої спроби.
Для корейців це друга Олімпіада - першу, літню, вони провели 30 років тому в Сеулі. І з сучасників її вже мало хто пам'ятає.
Нова, зимова, історія дісталася провінції Канвондо і горам Тхебексан. Навіть якщо ви добре знаєте географію, не факт, що чули всі ці назви.
У самому Пхенчхані проживає всього 45 тисяч чоловік. Зате він відомий як один з головних гірськолижних (і лижних) курортів Азії.
Тут чисте повітря, відмінні траси і педантичні організатори.
Що ще потрібно МОК і глядачам?
Джерело: sports.ru