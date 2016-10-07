Жахливі наслідки потужного торнадо в США. Фотогалерея

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Торнадо у США

Через стихію зруйнована частина будівель, пошкоджені лінії електропередачі, без світла залишилося близько десяти тисяч будинків

Серія з декількох потужних торнадо обрушилася на південну частину американського штату Луїзіана. Про це повідомив телеканал Fox News.

Через стихію зруйнована частина будівель, пошкоджені лінії електропередачі, без світла залишилося близько десяти тисяч будинків. Десятки місцевих жителі отримали поранення, деякі з них у важкому стані були доставлені в лікарні.