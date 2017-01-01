  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років

    • Сьогодні, 10:50
    • Розсилка

    Австрійський барон Раймунд фон Стіллфрід став одним з перших фотографів, які відвідали Китай

    Австрієць зробив ці портрети місцевих жителів у період правління останньої імператорської династії Цин.

    Барон Раймунд фон Стіллфрід народився в 1839 році в сім'ї австрійських аристократів. В юності він подорожував по всьому світу, потім відкрив фотосалон в Йокогамі, Японія. Стіллфрід спеціалізувався на створенні постановочних, розфарбованих вручну фотографій, в яких відображав традиційні образи японців. Знімки користувалися попитом серед заможних західних туристів, які розкуповували їх як сувеніри. Костюмовані портрети Стіллфріда мали значний вплив на уявлення європейців про Японію.

    У середині 1870-х років барон прибув до Шанхая, де застосував ту ж методику зйомки, що і в Японії. У його ретельно продуманих постановочних портретах цього разу втілилися традиційні китайські типажі – жебраки, робітники і представники вищого суспільства.

    1 з 31
    на весь екран згорнути
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років
    Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років

    Джерело: cameralabs.org

    Китай Азія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ