Жебраки, робітники та знать. Унікальні портрети китайців 1870-х років

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Австрійський барон Раймунд фон Стіллфрід став одним з перших фотографів, які відвідали Китай

Австрієць зробив ці портрети місцевих жителів у період правління останньої імператорської династії Цин.

Барон Раймунд фон Стіллфрід народився в 1839 році в сім'ї австрійських аристократів. В юності він подорожував по всьому світу, потім відкрив фотосалон в Йокогамі, Японія. Стіллфрід спеціалізувався на створенні постановочних, розфарбованих вручну фотографій, в яких відображав традиційні образи японців. Знімки користувалися попитом серед заможних західних туристів, які розкуповували їх як сувеніри. Костюмовані портрети Стіллфріда мали значний вплив на уявлення європейців про Японію.

У середині 1870-х років барон прибув до Шанхая, де застосував ту ж методику зйомки, що і в Японії. У його ретельно продуманих постановочних портретах цього разу втілилися традиційні китайські типажі – жебраки, робітники і представники вищого суспільства.

Джерело: cameralabs.org