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    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів

    • Сьогодні, 14:26
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    Афганістан
    Афганістан

    На знімках американського професора Афганістан постає перед нами як спокійна і умиротворена країна, яку незабаром знищить режим «Талібану».

    Професор університету Білл Подліч з Арізони зробив цілу серію знімків в 1967 році, поки жив і працював в Афганістані зі своєю сім'єю - дружиною і двома дочками.

    Приголомшливі фотографії Афганістану 1960-х років настільки відрізняються від образів понівеченого війною держави, що здається, це дві різні країни.

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    На знімках американського професора Афганістан постає перед нами як спокійна і умиротворена країна, яку незабаром знищить режим «Талібану».

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    Дочки професора Білла Подліч Джен і Пег в садах Пагман, які були одним з найпопулярніших місць відпочинку в Кабулі. Сади були повністю зруйновані під час війни.
    Афганські школярки йдуть додому. Дівчата, так само як і хлопці, вчилися в школах і носили шкільну форму, вступали до університетів. Жінки рідко надягали паранджу в великих містах. Зараз в Афганістані жінки зобов'язані носити паранджу, з'являтися тільки в супроводі свого чоловіка або родичів, а освіта для жіночого населення не вітається.
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Одна з дочок професора на місцевому ринку в місті Істаліф, яке було одним з найкрасивіших місць в країні. Місто було знищено під час війни.
    Під час уроку в американській міжнародній школі в Кабулі, яку відвідували дочки професора.
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Люди купаються в річці Кабул.
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Афганський учитель.
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Одна з дочок професора - Пег.
    Студенти педагогічного коледжу в Кабулі.
    Мечеть Шах-до-Шамшира (повелителя двох мечів) в Кабулі. Саме біля мечеті в 2015 році натовп лінчував 27-річну Фарханду Малікзаду після її суперечки з торговцем амулетів, який звинуватив жінку в спаленні Корану. Цей випадок показав реальну ситуацію з правами жінок в Афганістані.
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Під час уроку з хімії.
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Все, що залишилося від однієї зі статуй Будди в баміанській долині, яка була зведена в VI столітті нашої ери. У 2001 році обидві статуї були зруйновані талібами.
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Парад афганської армії в Кабулі.
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
    Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів

    Джерело: BigPicture

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