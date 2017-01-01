Жінки в коротких спідницях та усміхнені діти. Як виглядав Афганістан перед приходом до влади ісламістів
- Сьогодні, 14:26
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Афганістан
На знімках американського професора Афганістан постає перед нами як спокійна і умиротворена країна, яку незабаром знищить режим «Талібану».
Професор університету Білл Подліч з Арізони зробив цілу серію знімків в 1967 році, поки жив і працював в Афганістані зі своєю сім'єю - дружиною і двома дочками.
Приголомшливі фотографії Афганістану 1960-х років настільки відрізняються від образів понівеченого війною держави, що здається, це дві різні країни.
На знімках американського професора Афганістан постає перед нами як спокійна і умиротворена країна, яку незабаром знищить режим «Талібану».
Джерело: BigPicture