Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У кожному кадрі Алена Лебуаля – безтурботне дитинство, щира радість, зворушлива історія родини від скульптора, фотографа і батька шістьох дітей

У 2004 році Лебуалю потрібно було зібрати портфоліо своїх скульптурних робіт, тому він придбав фотоапарат і незабаром захопився макрофотографією. Пізніше направив об'єктив на своє сімейство і створив успішну серію надзвичайно теплих знімків під назвою «Сім'я» (La Famille).

Лебуаль живе з дружиною і дітьми у провінційній місцевості на південному заході Франції. Його непостановочні чорно-білі фотографії багатьом шанувальникам навівають теплі спогади про власне дитинство.

«У своїх фотороботах я славлю і документую наше сімейне життя: життя на краю світу, де зустрічаються універсальність дитинства поза часом», – поділився фотограф.

Джерело: Gazeta.ua