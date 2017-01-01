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    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів

    • Сьогодні, 10:46
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    У кожному кадрі Алена Лебуаля – безтурботне дитинство, щира радість, зворушлива історія родини від скульптора, фотографа і батька шістьох дітей

    У 2004 році Лебуалю потрібно було зібрати портфоліо своїх скульптурних робіт, тому він придбав фотоапарат і незабаром захопився макрофотографією. Пізніше направив об'єктив на своє сімейство і створив успішну серію надзвичайно теплих знімків під назвою «Сім'я» (La Famille).

    Лебуаль живе з дружиною і дітьми у провінційній місцевості на південному заході Франції. Його непостановочні чорно-білі фотографії багатьом шанувальникам навівають теплі спогади про власне дитинство.

    «У своїх фотороботах я славлю і документую наше сімейне життя: життя на краю світу, де зустрічаються універсальність дитинства поза часом», – поділився фотограф.

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    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
    Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів

    Джерело: Gazeta.ua

    діти
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