Зворушливі фото безтурботного дитинства від батька шістьох дітлахів
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У кожному кадрі Алена Лебуаля – безтурботне дитинство, щира радість, зворушлива історія родини від скульптора, фотографа і батька шістьох дітей
У 2004 році Лебуалю потрібно було зібрати портфоліо своїх скульптурних робіт, тому він придбав фотоапарат і незабаром захопився макрофотографією. Пізніше направив об'єктив на своє сімейство і створив успішну серію надзвичайно теплих знімків під назвою «Сім'я» (La Famille).
Лебуаль живе з дружиною і дітьми у провінційній місцевості на південному заході Франції. Його непостановочні чорно-білі фотографії багатьом шанувальникам навівають теплі спогади про власне дитинство.
«У своїх фотороботах я славлю і документую наше сімейне життя: життя на краю світу, де зустрічаються універсальність дитинства поза часом», – поділився фотограф.
Джерело: Gazeta.ua