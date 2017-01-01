Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
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Фотографії Вілле допомагають донорам і волонтерам отримати уявлення про життя дітей народу еве і перейнятися до них симпатією
Фотограф Густав Вілле здійснив поїздку до африканської країни Того у складі благодійної організації Costa Foundation, яку було засновано в 2007 році для захисту прав дітей у країнах, що розвиваються.
Вісім днів своєї поїздки він провів, фотографуючи дітей народу еве – найбільшої етнічної групи Того.
Нині Costa Foundation займається збором коштів для придбання контейнерів із донорською кров'ю, що необхідна для переливання дітям у разі захворювання на малярію.
Фотографії Вілле допомагають донорам і волонтерам отримати уявлення про життя дітей народу еве і перейнятися до них симпатією.
Джерело: Gazeta.ua