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    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве

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    Фотографії Вілле допомагають донорам і волонтерам отримати уявлення про життя дітей народу еве і перейнятися до них симпатією

    Фотограф Густав Вілле здійснив поїздку до африканської країни Того у складі благодійної організації Costa Foundation, яку було засновано в 2007 році для захисту прав дітей у країнах, що розвиваються.

    Вісім днів своєї поїздки він провів, фотографуючи дітей народу еве – найбільшої етнічної групи Того.

    Нині Costa Foundation займається збором коштів для придбання контейнерів із донорською кров'ю, що необхідна для переливання дітям у разі захворювання на малярію.

    Фотографії Вілле допомагають донорам і волонтерам отримати уявлення про життя дітей народу еве і перейнятися до них симпатією.

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    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве
    Зворушливі фотографії дітей загадкового народу еве


    Джерело: Gazeta.ua

    діти
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