Віталій Єрмаков



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В Україні блокують соціальну мережу «ВКонтакте»

Чи є альтернатива російським сервісам, що буде за відвідування «заборонених» сайтів і чи можна обходити блокування?

У це мало хто вірив, але це все ж таки сталося – популярні російські сайти почали блокувати в Україні. Більшість українських провайдерів уже перекрила доступ до «ВКонтакте», «Яндекса», «Одноклассников» та Mail.ru.

Втім, навіть якщо у вас досі працюють російські соцмережі та сервіси, не поспішайте радіти або ж хапатися за телефон і дзвонити в СБУ: ваш провайдер просто тягне час. І, швидше за все, «вікно» закриється вже до кінця травня – крайній термін, коли всі компанії, що надають послуги з доступу у «всесвітню павутину», повинні заблокувати згадані вище сайти.

Провайдерів навіть обіцяють карати за відмову блокувати «санкційні» сайти. Як стверджує речник МВС Артем Шевченко, відповідний проект закону вже розробляється у Верховній Раді.

Так само, як у блокування, мало хто вірив і в ефективність таких радикальних заходів. Однак буквально перші кілька днів українського «офлайну» для російських сайтів показали: і тут скептики виявилися не праві. Блокування діє, і досить ефективно.

Про це свідчать дані Similarweb, яка спеціалізується на моніторингу трафіку. Статистика, яку наводить «Економічна правда» з посиланням на дослідження компанії, така: всього за п'ять днів «ВКонтакте» втратила 3 млн відвідувань. «Одноклассники» недорахувалися 1,67 млн візитів. Відвідуваність сайту Yandex.ua впала на 2 млн. І це тільки початок. Падіння буде набагато істотнішим, коли російські сайти заблокують абсолютно всі провайдери.

Чому блокують російські сайти і чи законно їх відвідувати

«Порошенко заборонив «ВКонтакте», «Яндекс», Mail.ru і «Одноклассники», – таке твердження доводиться чути досить часто. Але чи так це насправді? Лише частково.

Президент дійсно підписав указ, завдяки якому було введено санкції проти найбільш відвідуваних російських сайтів в Україні. Однак називати це забороною некоректно.

У документі не йдеться про заборону. Там сказано лише про блокування конкретних доменів і сторінок. Санкції не передбачають покарань за відвідування заблокованих сайтів. Іншими словами, якщо ви знайшли спосіб, обходити блокування, це не є порушенням закону. Принаймні поки що.

Причина введення санкцій в указі Петра Порошенка не уточнюється. Хоча в попередніх «санкційних» документах, як правило, фігурувало таке формулювання: «створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України». Саме так, наприклад, пояснювалися санкції проти КамАЗа, запроваджені минулого року. Вочевидь, цього разу причини були аналогічними.

Чи є альтернатива «санкційним» сайтам

Мабуть, найпростіше знайти заміну продуктам «Яндекса». Всі основні сервіси російської компанії є у Google – від мап та інформації про затори до пошуковика.

Складніше з російськими соціальними мережами. Можна, звичайно, всім порадити переходити у Facebook. Але в американській мережі ви не знайдете того, заради чого багато хто відвідує, наприклад, «ВКонтакте», – піратського контенту. Хоча і тут знайдеться вихід – слухати музику безкоштовно можна на таких ресурсах, як Soundcloud. А про сайти з піратським контентом ми і говорити не будемо. Їх легко знайти в інтернеті, скориставшись пошуком.

З відмовою від пошти на Mail.ru чи «Яндексі» теж все просто – хороший і безкоштовний поштовий сервіс надає той самий Google. Є вибір і серед українських сервісів. Наприклад, завести поштову скриньку можна на «Укрнеті» або «Бігмірі».

Чим можна замінити російські сайти

Заблоковані Альтернатива «ВКонтакте», «Одноклассники» Facebook, LinkedIn, Google+, Ц.укр, Ukrface.com.ua, Ukrainians.co «Яндекс» Google, Ukr.net, Meta.ua, Bigmir)net «Яндекс.Пошта» Gmail.com, Ukr.net, Meta.ua, Bigmir.net «Яндекс.Мапи» («Яндекс.Пробки») Google Карты, Waze, «Навител навигатор», Here WeGo «Яндекс.Музика» Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Music, Google Play Music «Яндекс.Таксі» Uber, Uklon,Taxify, Taxioma «Яндекс.Диск» «Google Диск» «Яндекс.Браузер» Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox «Яндекс.Календар» Google Calendar «Яндекс.Маркет» Rozetka, Hotline, e-Katalog «Яндекс.Нерухомість» 100realty.ua, Aviso.ua, Lun.ua, Dom.ria.com «Яндекс.Перекладач» Google Translate «Яндекс.Погода» «Yahoo Погода», Sinoptik, Gismeteo «Яндекс.Робота» Work.ua, Rabota.ua «Яндекс.Радіо» Radioworld FM, Online radios, Pcradio «Яндекс.Розклад» Eway.in.ua «Яндекс.Авіаквитки» Tickets.ua, Skyscanner.com.ua, Amadeus.net «Яндекс.Афіша» Vgorode.ua, Karabas.com, Parter.ua «Яндекс.Гроші» LiqPay, «Приват24», Skrill, EasyPay, iPay.ua, Portmone, WebMoney «Яндекс.Час» Timeanddate.com, 24timezones.com, Horlogeparlante.com «Яндекс.Метрика» Google Analytics «Яндекс.Вебмастер» Google Webmasters «Яндекс.Директ» Google AdSense «Яндекс.Рекламна мережа» Google AdWords

Джерело: видання «Економічна правда»

Чи можна обійти блокування

Якщо ви все ж жити не можете без «ВКонтакте» та «Яндекса», то блокування сайтів можна обійти. Причому зробити це вам можуть допомогти самі «потерпілі». Наприклад, «Яндекс» пропонує встановити браузер власної розробки, в якому вже вбудована можливість обходити блокування. Встигли в «Яндексі» розробити і спеціальне розширення для інших браузерів.

Втім, у будь-якому браузері існують і інші розширення, що дозволяють обійти блокування. Наприклад, у Chrome їх можна пошукати за цим посиланням. Є така сторінка і у Mozilla. Знаходиться вона тут.

Знайти розширення, що дозволяють обійти блокування сайтів, дуже просто. Для цього потрібно зайти на зазначену вище сторінку і ввести в пошук абревіатуру VPN («віртуальна приватна мережа»).

Одне з найпопулярніших безпечних розширень, що дозволяють отримати доступ до заблокованих сайтів, – ZenMate. Втім, ви можете спробувати встановити на свій браузер будь-який плагін з тих, що з’явилися у результатах пошуку. Видалити його ніколи не пізно.