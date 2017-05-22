Чи будуть карати за «Яндекс» і «Одноклассники». Міфи та правда про санкції в інтернеті
- Сьогодні, 10:03
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Розсилка
Чи є альтернатива російським сервісам, що буде за відвідування «заборонених» сайтів і чи можна обходити блокування?
У це мало хто вірив, але це все ж таки сталося – популярні російські сайти почали блокувати в Україні. Більшість українських провайдерів уже перекрила доступ до «ВКонтакте», «Яндекса», «Одноклассников» та Mail.ru.
Втім, навіть якщо у вас досі працюють російські соцмережі та сервіси, не поспішайте радіти або ж хапатися за телефон і дзвонити в СБУ: ваш провайдер просто тягне час. І, швидше за все, «вікно» закриється вже до кінця травня – крайній термін, коли всі компанії, що надають послуги з доступу у «всесвітню павутину», повинні заблокувати згадані вище сайти.
Провайдерів навіть обіцяють карати за відмову блокувати «санкційні» сайти. Як стверджує речник МВС Артем Шевченко, відповідний проект закону вже розробляється у Верховній Раді.
Так само, як у блокування, мало хто вірив і в ефективність таких радикальних заходів. Однак буквально перші кілька днів українського «офлайну» для російських сайтів показали: і тут скептики виявилися не праві. Блокування діє, і досить ефективно.
Про це свідчать дані Similarweb, яка спеціалізується на моніторингу трафіку. Статистика, яку наводить «Економічна правда» з посиланням на дослідження компанії, така: всього за п'ять днів «ВКонтакте» втратила 3 млн відвідувань. «Одноклассники» недорахувалися 1,67 млн візитів. Відвідуваність сайту Yandex.ua впала на 2 млн. І це тільки початок. Падіння буде набагато істотнішим, коли російські сайти заблокують абсолютно всі провайдери.
Чому блокують російські сайти і чи законно їх відвідувати
«Порошенко заборонив «ВКонтакте», «Яндекс», Mail.ru і «Одноклассники», – таке твердження доводиться чути досить часто. Але чи так це насправді? Лише частково.
Президент дійсно підписав указ, завдяки якому було введено санкції проти найбільш відвідуваних російських сайтів в Україні. Однак називати це забороною некоректно.
У документі не йдеться про заборону. Там сказано лише про блокування конкретних доменів і сторінок. Санкції не передбачають покарань за відвідування заблокованих сайтів. Іншими словами, якщо ви знайшли спосіб, обходити блокування, це не є порушенням закону. Принаймні поки що.
Причина введення санкцій в указі Петра Порошенка не уточнюється. Хоча в попередніх «санкційних» документах, як правило, фігурувало таке формулювання: «створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України». Саме так, наприклад, пояснювалися санкції проти КамАЗа, запроваджені минулого року. Вочевидь, цього разу причини були аналогічними.
Чи є альтернатива «санкційним» сайтам
Мабуть, найпростіше знайти заміну продуктам «Яндекса». Всі основні сервіси російської компанії є у Google – від мап та інформації про затори до пошуковика.
Складніше з російськими соціальними мережами. Можна, звичайно, всім порадити переходити у Facebook. Але в американській мережі ви не знайдете того, заради чого багато хто відвідує, наприклад, «ВКонтакте», – піратського контенту. Хоча і тут знайдеться вихід – слухати музику безкоштовно можна на таких ресурсах, як Soundcloud. А про сайти з піратським контентом ми і говорити не будемо. Їх легко знайти в інтернеті, скориставшись пошуком.
З відмовою від пошти на Mail.ru чи «Яндексі» теж все просто – хороший і безкоштовний поштовий сервіс надає той самий Google. Є вибір і серед українських сервісів. Наприклад, завести поштову скриньку можна на «Укрнеті» або «Бігмірі».
Чим можна замінити російські сайти
|Заблоковані
|Альтернатива
|«ВКонтакте», «Одноклассники»
|Facebook, LinkedIn, Google+, Ц.укр, Ukrface.com.ua, Ukrainians.co
|«Яндекс»
|Google, Ukr.net, Meta.ua, Bigmir)net
|«Яндекс.Пошта»
|Gmail.com, Ukr.net, Meta.ua, Bigmir.net
|«Яндекс.Мапи» («Яндекс.Пробки»)
|Google Карты, Waze, «Навител навигатор», Here WeGo
|«Яндекс.Музика»
|Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Music, Google Play Music
|«Яндекс.Таксі»
|Uber, Uklon,Taxify, Taxioma
|«Яндекс.Диск»
|«Google Диск»
|«Яндекс.Браузер»
|Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox
|«Яндекс.Календар»
|Google Calendar
|«Яндекс.Маркет»
|Rozetka, Hotline, e-Katalog
|«Яндекс.Нерухомість»
|100realty.ua, Aviso.ua, Lun.ua, Dom.ria.com
|«Яндекс.Перекладач»
|Google Translate
|«Яндекс.Погода»
|«Yahoo Погода», Sinoptik, Gismeteo
|«Яндекс.Робота»
|Work.ua, Rabota.ua
|«Яндекс.Радіо»
|Radioworld FM, Online radios, Pcradio
|«Яндекс.Розклад»
|Eway.in.ua
|«Яндекс.Авіаквитки»
|Tickets.ua, Skyscanner.com.ua, Amadeus.net
|«Яндекс.Афіша»
|Vgorode.ua, Karabas.com, Parter.ua
|«Яндекс.Гроші»
|LiqPay, «Приват24», Skrill, EasyPay, iPay.ua, Portmone, WebMoney
|«Яндекс.Час»
|Timeanddate.com, 24timezones.com, Horlogeparlante.com
|«Яндекс.Метрика»
|Google Analytics
|«Яндекс.Вебмастер»
|Google Webmasters
|«Яндекс.Директ»
|Google AdSense
|«Яндекс.Рекламна мережа»
|Google AdWords
Джерело: видання «Економічна правда»
Чи можна обійти блокування
Якщо ви все ж жити не можете без «ВКонтакте» та «Яндекса», то блокування сайтів можна обійти. Причому зробити це вам можуть допомогти самі «потерпілі». Наприклад, «Яндекс» пропонує встановити браузер власної розробки, в якому вже вбудована можливість обходити блокування. Встигли в «Яндексі» розробити і спеціальне розширення для інших браузерів.
Втім, у будь-якому браузері існують і інші розширення, що дозволяють обійти блокування. Наприклад, у Chrome їх можна пошукати за цим посиланням. Є така сторінка і у Mozilla. Знаходиться вона тут.
Знайти розширення, що дозволяють обійти блокування сайтів, дуже просто. Для цього потрібно зайти на зазначену вище сторінку і ввести в пошук абревіатуру VPN («віртуальна приватна мережа»).
Одне з найпопулярніших безпечних розширень, що дозволяють отримати доступ до заблокованих сайтів, – ZenMate. Втім, ви можете спробувати встановити на свій браузер будь-який плагін з тих, що з’явилися у результатах пошуку. Видалити його ніколи не пізно.