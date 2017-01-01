Чому відпустили Кацубу? Скандальні подробиці справи «фунта» Януковича

Федір Орищук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як арештували та звільнили «ключового свідка» у справах екс-президента Януковича та бізнесмена Курченка

Хто доклав руку до справи екс-заступника «Нафтогазу» Олександра Кацуби та за що він «купив» свою свободу.

Ім’я 30-річного Олександра Кацуби в середині березня знову заполонило ЗМІ. Екс-заступника голови правління «Нафтогазу України» звинувачували у завданні державі майже півмільярдних збитків, але вісім місяців у СІЗО та компенсація у 100 млн гривень, на думку суду, виявилися достатніми для звільнення з-за ґрат. Так несподівано Кацуба опинився знову на волі.

Вийти майже сухим із води дозволила угода зі слідством, на яку раніше зголосився підозрюваний. «Главком» дізнався подробиці затримання і звільнення Кацуби, що супроводжувались рейдерством, спробою підозрюваного врятувати бізнес і корупційним скандалом у правоохоронних органах.

Наживка від Генеральної прокуратури

У 2011 році Генпрокуратура помістила за ґрати громадянку США Ізабеллу Кириченко – дружину Петра Кириченка, ключового свідка американського розслідування щодо відмивання коштів екс-прем’єром Павлом Лазаренком. До Києва жінка прибула для продажу дорогої квартири, з якої Генпрокуратура зняла арешт. Після приїзду з’ясувалося, що підпис слідчого на документі про зняття арешту – сфальсифікований, а Ізабелла Кириченко, за її ж словами, стала «розмінної монетою» у політичній грі. Точніше – жертвою спецоперації ГПУ, яка за часів президентства Януковича із гіпертрофованим ентузіазмом збирала компромат на його головного конкурента – Юлію Тимошенко. Ізабеллу Кириченко майже одразу після прибуття в Україну помістили до СІЗО за підозрою у квартирному шахрайстві, але насправді від неї та її чоловіка у такій спосіб вимагали свідчень проти Лазаренка та Тимошенко щодо їхньої причетності до вбивства екс-нардепа Євгена Щербаня. Про цей шантаж Ізабелла Кириченко розповідала журналістам згодом.

Петро та Ізабелла Кириченко. Історія цієї жінки добре ілюструє методи роботи наших спецслужб

Тобто за допомогою підробки документів жінку заманили в Україну, де кинули до СІЗО та вимагали свідчити проти політичних опонентів режиму.

Схоже на те, що полювати на фігурантів кримінальних справ за допомогою наживки – навичка, яку влада не втратила і після втечі команди Януковича. Про це може свідчити історія Олександра Кацуби – одного з важливих фігурантів справи про багатомільярдні оборудки бізнесмена Сергія Курченка.

Братів Сергія та Олександра Кацуб, які за президентства Януковича почергово працювали на посаді заступника голови НАК «Нафтогаз Україна», слідство оголосило у розшук навесні 2015 року. Підозра у багатомільйонній розтраті державних коштів змусила обох залишити країну, але молодший – Олександр – вирішив повернутися влітку минулого року. Це призвело до відомого результату – у червні 2016 року його затримали, а згодом за рішенням суду відправили в СІЗО, де Кацуба провів вісім місяців.

Олександр та Сергій Кацуби

Олександр Кацуба належить до впливової харківської родини. Його батько – Володимир Кацуба – народний депутат, який раніше входив до фракції Партії регіонів, тепер – до парламентської групи «Відродження». Старший брат – Сергій Кацуба – у 2012 році отримав посаду заступника голови правління «Нафтогазу України», а Олександр у цей час очолював дочірню структуру – ДП «Чорноморнафтогаз». Після обрання до парламенту Сергія Кацуби його місце (заступника голови правління «Нафтогазу») зайняв на той момент 26-річний Олександр Кацуба. Вважається, що обидва брати сприяли одній із найбільш резонансних оборудок часів Януковича – закупівлі чотирьох платформ для буріння з метою газовидобутку на материковій обмілині Чорного моря.

Навіщо було ризикувати?

Цілком можливо, причина приїзду до України була пов’язана із бізнесом, контроль над яким Кацуба ризикував втратити. Загроза, наприклад, нависла над лідером ринку небанківського кредитування, відомим під брендом Credit365. Компанія спеціалізується на миттєвих онлайн-кредитах. Власником бренду є фірма «Вортекс груп». Наприкінці 2013 року Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг видала їй ліцензію на діяльність з надання кредитів за рахунок залучених кошів. На той час співвласниками фірми на паритетних засадах були латвійська K.G. Finance Alliance (бенефіціар – Гуламі Рональдс) та Олександр Кацуба. Після Євромайдану український партнер випав із співзасновників. Це стало наслідком рішення загальних зборів учасників, на якому за спиною Кацуби та начебто із порушенням законодавства його частку бізнесу було продано новому власнику. Ображений підприємець розпочав судову тяганину, яка триває й досі.

Рік тому Господарський суд Харківської області навіть повернув Кацубі його частку, згодом це рішення було оскаржено.

Щоб зберегти контроль над бізнесом, після позитивного для себе рішення суду Олександр Кацуба продав майже половину своєї частки у підприємстві. Такий висновок випливає із змісту розпорядження Держфінпослуг, яке можна знайти в інтернеті. Згідно з цим документом, минулого травня частку «Вортекс груп» у розмірі 19,5% придбав Гладковський Ігор Олегович. Таке саме ім’я має син першого заступника секретаря РНБО та колишнього бізнес-партнера президента Петра Порошенка Олега Гладковського.

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«Главком» намагався уточнити, чи є новий власник «Вортекс груп» членом родини заступника голови РНБО, але на телефонні дзвінки у компанії не відповідали. Відомо, що син топ-чиновника Ігор Олегович Гладковський є співзасновником або керівником кількох компаній, у тому числі «Автомобільна група «Богдан», «Хюндай Мотор Україна», «Київбіоенерго». Спроба зв’язатись із ним за телефонами, вказаними як контакти «Київбіоенерго», також не дала результату. Менеджер фірми повідомила, що це «питання не одного дня».

Син топ-чиновника Ігор Олегович Гладковський отримав частку у бізнесі Кацуб?

Відомо, що Олександр Кацуба, що перебував у розшуку, приїхав до України в середині червня 2016 року, буквально одразу після того, як відписав частку у «Вортекс груп» новому партнеру. Чи розраховував він, що спільний бізнес із носієм відомого в Україні прізвища створить для нього гарантії – можна лише гадати.

В Україні залишився батько Олександра – Володимир Кацуба, колишній регіонал, а тепер народний депутат у складі маловпливової групи «Відродження». І відомо, що цей політик намагався забезпечити сину-втікачу захист від кримінального переслідування. «Батько в нього (Олександра Кацуби. – Ред.) дуже активний, надсилає мені різних прохачів. Я зустрівся з ним особисто і сказав, що іншого варіанту немає: в тебе два сини, обидва керували «Нафтогазом», – розповідав Луценко.

Володимир Кацуба

Фактом є лише те, що приїзд в Україну був свідченням упевненості у власній безпеці, адже, як повідомляв раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос, Кацуба-молодший під час перебування на батьківщині особливо не ховався – навіть відвідав концерт «Океана Ельзи». У свою чергу депутат Сергій Лещенко із посиланням на свої джерела повідомляв, що у червні минулого року в Україну приїздив і брат Олександра – Сергій Кацуба – на відпочинок у Трускавці.

Самовпевненість підвела молодого бізнесмена. 17 червня 2016 року Олександра Кацубу затримали, а згодом взяли під варту за підозрою у багатомільйонних збитках «Нафтогазу». Такий поворот може нагадувати історію затримання згадуваної вище Ізабели Кириченко, яка також опинилася за ґратами після спроби відновити права на майно своєї родини.

Згідно з реєстром юридичних осіб, у засновниках компанії «Вортекс груп» ім’я Ігоря Гладковського не зазначене. Ймовірно, це пов’язане з тим, що досі триває судова суперечка між засновниками.

Чи давав Кацуба свідчення проти Бойка

Проте детективними у справі Олександра Кацуби виглядають обставини не лише його затримання, а й також виходу на волю.

Кримінальне провадження проти екс-заступника «Нафтогазу» містить 92 томи, захист здійснювали три адвокати. Кацубу звинувачували у розкраданні 449,9 млн гривень – ці кошти були сплачені «Нафтогазом» підконтрольній фірмі Сергія Курченка «Газ Україна 2020» за фіктивну поставку нафтопродуктів держмонополісту. На посаді заступника керівника держкомпанії Кацуба ставив підписи на відповідних документах. У подальшому кошти розчинились на рахунках інших фіктивних підприємств. Слідство стверджує, що, за планом злочинців, загальний обсяг фіктивних поставок нафтопродуктів для «Нафтогазу» мав сягнути 5,5 млрд гривень.

Восени ГПУ завершила досудове розслідування за цими фактами, а в грудні екс-заступник «Нафтогазу» сам написав заяву про готовність укласти угоду зі слідством (її було підписано у 2017 році).

«(Угода) передбачає визнання провини та викривальні свідчення щодо лідерів злочинного угруповання, а також внесення посильної компенсації за завдані збитки», – пояснював очільник ГПУ. Як відомо, до скоєння згадуваних та пов’язаних із ними злочинів вважається причетною ціла низка осіб – від екс-президента Віктора Януковича та бізнесмена Сергія Курченка до номінальних керівників фіктивних компаній.

Кацубу звинувачували у розкраданні 449,9 млн гривень – ці кошти були сплачені «Нафтогазом» підконтрольній фірмі Сергія Курченка

Дата, коли Кацуба погодився піти на угоду зі слідством, – 20 грудня 2016 року – звертає на себе увагу через скандальну історію, яка відбулась напередодні та описана в іншому кримінальному провадженні.

Цю кримінальну справу було відкрито минулого року проти корупціонерів із СБУ. Згідно з інформацією із судового реєстру, минулого літа чинний оперуповноважений Служби безпеки України, а також колишній начальник відділу СБУ, що з 2015 року перебуває у розпорядженні Штабу Антитерористичного центру, вирішили підзаробити на «справі Курченка». Зазначається, що в середині минулого року вони зв'язалися із представниками команди Януковича-Курченка та обіцяли їм сприяти у приховуванні злочинів шляхом впливу на інших підозрюваних – гарантували, що останні не даватимуть свідчення проти спільників.

Задля цього перевертні у погонах гарантували юридичний захист та всіляку підтримку двом підозрюваним у «справі Курченка». З судових матеріалів можна точно ідентифікувати лише одного «клієнта» цих опікунів – колишнього заступника міністра економіки Олександра Сухомлина. Ім’я іншого – невідоме, хоча у кримінальному провадженні зазначено: представники СБУ обіцяли останньому вихід на волю за умови невизнання своєї вини та ненадання викривальних свідчень стосовно інших членів банди. Ця особа погодилася та «дотримувалася вказаної позиції до грудня 2016 року, чекаючи виконання обіцянок» щодо його звільнення з-під варти. «Але зрозумівши, що (представники СБУ. – Ред.) діють не в його інтересах та не збираються виконувати обіцянку щодо сприяння його звільненню, підозрюваний у грудні 2016 року уклав зі стороною обвинувачення угоду про визнання винуватості та надав викривальні свідчення стосовно інших членів злочинної організації», – йдеться у матеріалах розслідування.

Олександр Кацуба

«Главком» не має підстав стверджувати, що людиною, яка з червня до грудня 2016 року чекала на допомогу від корумпованих представників СБУ, був саме Олександр Кацуба. Адже, як повідомляв Матіос на початку року, у кримінальних провадженнях щодо оборудок Курченка є вже 17 осіб, які уклали угоди про визнання винуватості. Майже будь-хто з них міг виявитися жертвою невиконаних обіцянок корумпованих представників з СБУ.

Разом з цим не варто виключати й те, що серед людей, яких перевертні з СБУ просили мовчати, був також і Олександр Кацуба. Право на життя такій версії дає інтерв’ю Юрія Луценка, оприлюднене у вересні минулого року. А також події, що відбулись у грудні, коли Кацуба зголосився на угоду зі слідством. Отже, на початку минулої осені генпрокурор повідомив, що напередодні пропонував Кацубі свідчити проти екс-глави Міністерства палива та енергетики Юрія Бойка, зокрема щодо сумнівної закупівлі так званих вишок Бойка. Чи погодився Кацуба компрометувати теперішнього лідера Опозиційного блоку Юрія Бойка – невідомо. Але фактом є загибель у грудні колишнього заступника голови «Нафтогазу» часів Януковича Геннадія Юр'єва. Трагедія сталася після того, як Кацуба зголосився піти на угоду зі слідством. Юр'єв застрелився під час операції з його затримання. За словами Луценка, загиблий був важливим фігурантом нафтогазових схем Курченка та закупівлі бурових платформ («вишок Бойка»). Мовляв, цей екс-чиновник був цінним свідком, бо в «організаційній побудові «Нафтогазу» він займав місце між керівником «Нафтогазу», паном Бакуліним (Євген Бакулін – нині нардеп від Опозиційного блоку. – «Главком»), і обома Кацубами».

Хронологія подій дає підстави для двох висновків. Перший: корупція епохи Януковича відтворює себе у новітні часи – розслідування злочинів попередньої влади призвело до скоєння нових, цього разу за участю представників СБУ. Другий висновок: Кацуба міг дати свідчення проти Юрія Бойка, чим і заслужив свою свободу. Якщо так, то невдовзі про нових фігурантів оборудок команди Януковича має рапортувати Генеральна прокуратура.

Кацуба міг дати свідчення проти Юрія Бойка, чим і заслужив свою свободу

Прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган називала Кацубу одним із ключових свідків у справі щодо злочинної організації Віктора Януковича. У свою чергу головний військовий прокурор Анатолій Матіос називав Кацубу «фунтом», який навіть не мав доступу до екс-президента. Хай би ким він був, обсяг звинувачень, що лунали на адресу Кацуби, набагато ширший, ніж той, що ліг в основу завершеного розслідування. Нагадаємо, екс-заступника «Нафтогазу» також підозрювали у причетності до згадуваної вище закупівлі «вишок Бойка» (за часів керівництва ним «Чорноморнафтогазом»), розтраті 12 млрд гривень унаслідок махінацій із закупівлею газу «Нафтогазом України» та інших.

Федір Орищук, «Главком»