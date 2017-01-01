Казус Артеменка. Чи відберуть мандат у скандального депутата

Фото: politeka.net Андрій Артеменко

У радикалів розраховують, що замість Артеменка фракцію поповнить Валерія Заружко – волонтерка родом з Донецька

Скандальному нардепу Андрію Артеменку указом президента призупинено дію українського громадянства. Таку інформацію кілька днів тому поширив голова Радикальної партії Олег Ляшко, хоча на президентському сайті відповідний указ досі відсутній.

«Це унікальний і перший за 26 років незалежності випадок, коли державний чиновник відповів за порушення Конституції України, яка передбачає тільки одне – українське! – громадянство. Зараз Артеменко і його захисники кричатимуть, що Конституція України забороняє позбавляти громадянства. Позбавляти – так, а припиняти – ні, не забороняє!» – зазначив Ляшко.

Не дуже публічний досі Артеменко, який був одним з партійних «гаманців» Ляшка, прославився тим, що нібито передав колишньому раднику Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією. Для цього, зокрема, депутат пропонував здати Крим в оренду Росії. Згодом сам Артеменко зізнався, що в нього є громадянство Канади. Щоправда, за словами депутата, від канадського паспорта він відмовився, коли балотувався в депутати Верховної Ради, але з громадянства не вийшов через складну процедуру.

Раніше під Артеменка вже копала Генпрокуратура: вона зверталася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із проханням ініціювати через Державну міграційну службу процедуру втрати депутатом громадянства України. Силовики розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення депутатом державної зради.

Віртуальний «указ» президента вже прокоментували правозахисники. Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров заявив, що якщо цей факт відповідає дійсності, то це конституційне порушення, оскільки жодна особа не може бути позбавлена громадянства. «Це лише гра словами «позбавити» і «припинити», – написав Захаров у Facebook. – Можна не звертати уваги на це. Наслідком має стати позбавлення статусу народного депутата в парламенті та майбутні переслідування через кримінальне провадження за державну зраду».

У комісії з питань громадянства при президенті заявили, що не розглядали питання Артеменка і, відповідно, не виносили його на розгляд глави держави. В Адміністрації президента «Гавкому» не змогли ані підтвердити, ані спростувати факт існування такого указу, пославшись на відсутність такої інформації на офіційному сайті.

Втім, якщо мрії Ляшка та прокуратури справдяться і Артеменка все ж позбавлять громадянства, людина без українського паспорта не може бути народним депутатом України. Але є нюанс – втрата чи призупинення громадянства, згідно з Конституцією, є причиною для дострокового припинення повноважень, але не означає автоматичного позбавлення депутатства. Своє остаточне слово обов’язково має сказати Верховна Рада.

«Якщо народний депутат втратив громадянство внаслідок добровільного набуття іншого громадянства і щодо нього є указ президента з цього приводу, то його повноваження припиняються достроково – не автоматично через указ президента, а лише після прийняття відповідного рішення Верховною Радою, – пояснює заступник голови ЦВК Андрій Магера. – Після надходження до парламенту указу президента про припинення громадянства Рада повинна розглянути і прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата. ЦВК ж не має стосунку до процедури дострокового припинення повноважень. Лише отримавши рішення про дострокове припинення повноважень депутатом, комісія на його основі або визнає обраним депутатом наступного кандидата у списку, або, якщо такого депутата обрано в окрузі, призначає дострокові вибори».

Тож парламентарі можуть просто відмовити в позбавленні колеги мандату, чого на найближчому пленарному тижні вимагатиме Ляшко.

«У законі дійсно є пункт, що якщо особа отримала громадянство іншої держави, то українське громадянство вважається втраченим, – каже нардеп-юрист Сергій Власенко з «Батьківщини». – Але, якщо Петро Олексійович справді видав такий указ, виникає питання: а як він це з’ясував? З інтерв’ю самого Артеменка? Так, може, він – барон Мюнхгаузен, який вигадує про себе історії? І в інтерв’ю, яке могло стати підставою для перевірки, він казав, що в нього був канадський паспорт, але він від нього відмовився. До того ж тим самим міністрам Яресько та Супрун ми надавали друге громадянство і не вимагали відмовлятись від першого, а у політичного опонента президент його відбирає».

З фракції Радикальної партії Артеменка за його самодіяльність було виключено ще 21 лютого. У радикалів розраховують, що якщо його все ж вдасться позбавити депутатських повноважень, фракцію поповнить уродженка Донецька волонтерка Валерія Заружко, яку Ляшко вже представляє як свого «нового депутата». Але до присяги їй ще далеко – віддавати мандат Артеменко, який наразі перебуває у США, не поспішає.

Павло Вуєць, Наталія Сокирчук, «Главком»