Туберкульоз в Україні. Головні цифри і факти

Катерина Пешко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко у Полтавському протитуберкульозному диспансері

Майже чверть мільйона українців наразі хворіють на сухоти

24 березня за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Цього дня більше ста років тому, у 1882-му, німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про відкриття збудника туберкульозу. В 1993 році ВООЗ оголосила туберкульоз глобальною проблемою. Щороку хвороба забирає життя в майже півмільйона людей, абсолютна більшість з них – жителі країн, що розвиваються.

Прийнята ВООЗ програма передбачає покінчити з цією хворобою до 2035 року. Проте поки що Україна перебуває серед світових лідерів за поширенням туберкульозу і його стійкої до ліків форми. Захворюваність у 2016 році – і нові випадки, і рецидиви – становила 67,6 на 100 тисяч населення.

«Із туберкульозом ситуація є досить контрольованою, але вона серйозна, – визнала генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Наталія Нізова (інтерв’ю вийде найближчим часом на «Главкомі»). – Головною проблемою є мультирезистентний туберкульоз – із множинною стійкістю. Ця форма виникла у зв’язку з тим, що попередніх 5–10 років були складнощі із закупівлею і доставкою протитуберкульозних препаратів, і багато пацієнтів не доліковувалися, кидали лікування або через відсутність препаратів, або через недоліки соціального супроводу таких хворих».

Що таке туберкульоз?

Туберкульоз – інфекційне захворювання. Без лікування може бути смертельним. Найчастіше при туберкульозі уражені легені, також може розвиватися патологічний процес в інших органах і тканинах.

Як передається туберкульоз?

Туберкульоз передається через повітря, коли хвора людина кашляє, чхає чи іншим чином виділяє збудника у повітря. Внаслідок одного чихання у повітрі може опинитися до 40 тисяч крапель, кожна з яких може переносити захворювання.

Перебіг більшості випадків є асимптоматичним і латентним. Та приблизно кожна десята латентна інфекція прогресує до активної хвороби. Зазвичай хворобу передають лише люди з активним туберкульозом. Особи з прихованою інфекцією не вважаються розповсюдниками. Імовірність передачі від однієї людини до іншої залежить від: кількості інфікованих крапель, що виділяє носій, вентиляції середовища, де перебуває ця людина, тривалості контакту, вірулентності штаму, рівня імунітету здорової людини.

Як змінюються показники захворюваності в Україні?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, поширеність та захворюваність на туберкульоз з 2007 року в Україні йде на спад: у середньому на 4,4% та 3,3% на рік відповідно. У 2015 році розрахункова захворюваність становила 91 на 100 тисяч населення (за даними рутинного епіднагляду – 70,5 на 100 тисяч). Таким чином у 2015 році своєчасно не виявлено 22,5% випадків захворювання, що спричинило подальше поширення туберкульозу серед населення.

За даними Звіту про захворювання на активний туберкульоз у 2016 році захворюваність на туберкульоз, що включає нові випадки та рецидиви, серед усього населення України становила 67,6 на 100 тисяч населення (у 2015 році – співвідношення становило 70,5 на 100 тисяч населення). Розрахунок по Донецькій та Луганській областях у 2016 році здійснювався лише на підконтрольній території.

Скільки дітей хворіє на туберкульоз?

Захворюваність у 2016 році, включно з новими випадками та рецидивами серед дітей (до 14 років), становила 8,8 на 100 тисяч населення (571 випадок), серед підлітків (15–17 років) – 20,4 на 100 тисяч (228 випадків).

В яких регіонах найбільше хворіють?

Найвищі показники захворюваності – в Одеській (130,6), Херсонській (99,1), Київській (85,7) областях. Найнижчі – у Харківській (52,5) та Чернівецькій областях (39,8), у Києві (52,6).

Захворюваність на туберкулез

(На 100 тис. населення)

За даними МОЗ та ВООЗ

На який саме туберкульоз більше за все хворіють люди?

У 90% людей туберкульоз вражає легені. Розрізняють заразну форму туберкульозу легень – відкриту і незаразну – «закриту». Заразна форма: людина виділяє з харкотинням у навколишнє середовище мікобактерії туберкульозу, за «закритої» форми в харкотинні не виявляють мікобактерії, зазвичай такі пацієнти взагалі не кашляють.

«Закрита» форма – це, як правило, рання стадія захворювання, коли в легенях виявляють окремі невеликі ділянки запалення (1-2 см). «Відкрита» форма – це пізніша стадія, коли в легенях визначають великі ділянки запалення з розпадом легеневої тканини.

Позалегеневий туберкульоз – незаразна форма захворювання. У таких випадках він загрожує лише життю людей, що захворіли. Із загальної структури захворюваності на туберкульоз позалегеневої локалізації 56,6% становить туберкульоз органів дихання, 18,4% – туберкульоз кісток та суглобів, 9,6 % – туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів.

Хто найчастіше хворіє?

Станом на 2016 рік: 50% – це непрацюючі працездатного віку, 13,4% – особи, які зловживають алкогольними напоями.

Окремо виділяється значна кількість медичних працівників серед захворілих на туберкульоз. У 2015 році це 1,3% від кількості нових випадків та рецидивів. Зокрема, стрімко, майже втричі, зросла захворюваність працівників протитуберкульозних закладів: 248,4 на 100 тисяч у 2015 році (порівняно з 84,8 у 2013 році). Це – результат відсутності ефективних заходів інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я.

Найвища захворюваність на туберкульоз взагалі серед медиків в 2015 році була у Дніпропетровській області – 106,7 на 100 тисяч працівників закладів охорони здоров’я. Серед медпрацівників протитуберкульозних закладів найгірша ситуація у Миколаївській, Чернігівській, Дніпропетровській, Вінницькій областях.

Якою є динаміка захворюваності на туберкульоз та ВІЛ?

Показник захворюваності на туберкульоз, включно з новими випадками та рецидивами, у поєднанні зі СНІДом у 2016 році становить 13,2 на 100 тисяч населення (за даними рутинного епіднагляду 2015 року – 13,0, розрахункова ВООЗ – 20,0). Смертність від зазначеної патології у 2015 році становила 4,5 на 100 тисяч (розрахункова ВООЗ – 4,7).

Зростання кількості випадків поєднаної ко-інфекції ВІЛ/ТБ (2016 р. – 5622, 2015 р. – 5572) свідчить про посилення епідемії ВІЛ-інфекції в країні.

Найвищі показники захворюваності на туберкульоз/ВІЛ на 100 тисяч населення зафіксовані у 2016 році в Одеській (47,9), Дніпропетровській та Київській (24,4), областях, найнижчі – у Закарпатській (2,2) та Чернівецькій (2,3) областях.

Відсоток захворілих на туберкульоз через ВІЛ, %

Дані: МОЗ

Мультирезистетний туберкульоз

У 2015 році Україна стала однією з країн світу з найвищим рівнем мультирезистентного туберкульозу (зростання кількості випадків: з 3482 осіб у 2009 році, до 8440 у 2015-му).

Рівень МР ТБ серед нових випадків значно вищий у південно-східних регіонах порівняно із Центральною та Західною Україною.

Якими є показники смертності?

Впродовж останніх дев’яти років показник смертності від туберкульозу в Україні знизився удвічі (2008 рік – 22,4 на 100 тисяч населення, 2015 рік – 10,8), та при цьому рівень смертності хворих із ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ зменшується повільно. У 2015 році він становив 4,5 на 100 тисяч населення.

Найвищий рівень смертності від туберкульозу у 2015 році зареєстровано у Луганській (18,1 на 100 тисяч) та Херсонській (18,6 на 100 тисяч) областях. Найнижчий – у Києві (5,8 на 100 тисяч населення) та Тернопільській області (6,9 на 100 тисяч). В Одеській області рівень смертності від хвороби, зумовленої ВІЛ, у пацієнтів з ко-інфекцією перевищує рівень смертності від туберкульозу (12,6 та 11, 4 на 100 тисяч відповідно).

Скільки в Україні помирає від туберкульозу?

(На 100 тис. населення)

Дані: МОЗ

Коли варто терміново бігти до лікаря?

Туберкульоз тривалий час розвивається в організмі людини без будь-яких зовнішніх ознак. У цей період мікобактерія починає розмножуватись у легенях або інших органах, а імунна система намагається зупинити чи сповільнити цю агресію. Коли ступінь ураження органа набуває значних розмірів, людина починає відчувати нездужання, у неї спостерігаються:

кашель, що триває понад два-три тижні;

рясне потовиділення вночі;

слабкість;

безпричинна втрата ваги;

підвищення температури тіла до 37 і більше без видимої причини, що триває понад тиждень.

У деяких випадках може бути кровохаркання, біль у грудній клітці, задишка.

За наявності хоча б кількох із перерахованих симптомів треба звернутися до дільничного лікаря за місцем проживання для обстеження на туберкульоз.

Скільки часу лікується туберкульоз?

Для лікування чутливого туберкульозу знадобиться шість-вісім місяців, мультирезистентного – до 18 місяців.

Скільки коштує лікування туберкульозу?

Курс лікування чутливого туберкульозу коштує приблизно 870 гривень, мультирезистентного туберкульозу - 39 тисяч гривень. Але в Україні лікування безкоштовне.

В 2013 році в Україну вперше зайшов грант від Глобального фонду на лікування туберкульозу. І у його рамках поставлено завдання передусім виявити всіх пацієнтів. Глобальний фонд також бере на себе всіх пацієнтів із мультирезистентним туберкульозом, а Україна має забезпечити лікування чутливого туберкульозу.

Як лікується туберкульоз з високою стійкістю до ліків?

Туберкульоз із надзвичайною стійкістю виникає у випадках, якщо пацієнт кілька разів починав і кидав лікування. Тоді вже важко підібрати лікування. У світі досить вузький спектр препаратів для лікування таких форм туберкульозу.

В Україні таких пацієнтів кілька сотень.

Скільки в 2016 році було витрачено грошей на ліки проти туберкульозу?

У 2015 році для лікування туберкульозу виділено 200,2 мільйона гривень.

Решту потреб було забезпечено за рахунок Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Які саме медпрепарати проти туберкульозу закуповує Україна?

За державні кошти у 2015 році придбано:

№ з/п Назва лікарського засобу Форма випуску Дозування 1 Ізоніазид табл., капс., драже 300 мг 2 Ізоніазид табл., капс., драже 100 мг 3 Ізоніазид пляшки, флак. (сироп) 4000 мг 4 Ізоніазид амп., флак., шприц 500 мг 5 Рифампіцин табл., капс., драже 150 мг 6 Рифабутин табл., капс., драже 150 мг 7 Піразинамід табл., капс., драже 500 мг 8 Етамбутол табл., капс., драже 400 мг 9 Етамбутол амп., флак., шприц 2000 мг 10 Канаміцин амп., флак., шприц 1000 мг 11 Протіонамід табл., капс., драже 250 мг 12 Левофлоксацин табл., капс., драже 500 мг 13 Левофлоксацин табл., капс., драже 250 мг 14 Моксифлоксацин табл., капс., драже 400 мг 15 Натрію аміносаліцилат порошок, гранули кишковорозчинні 1000 мг 16 Циклосерин табл., капс., драже 250 мг 17 Капреоміцин амп., флак., шприц 1000 мг 18 Лінезолід табл., капс., драже 600 мг 19 Теризидон драже, капс., табл. 250 мг

Номенклатура лікарських засобів на виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012–2016 роки.