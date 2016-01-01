У 2017-му подорожчають іномарки? Уряд уже готується

Віталій Єрмаков



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Імпорт автомобілів

Мінекономіки розробляє модель, яка дозволяла б підвищувати імпортне мито, не порушуючи Угоду про асоціацію з ЄС

Тим хто забув, що таке спеціальні мита на імпортні автомобілі, скоріш за все, наступного року доведеться згадати. Уряд готується підвищувати ввізні податки на автівки. А слідом за податками поповзуть і ціни. Над механізмом підвищення мита вже працює Міністерство економіки. У відомстві розробляють модель, яка дозволяла б підвищувати імпортне мито, не порушуючи Угоду про асоціацію з ЄС. Цю інформацію днями офіційно підтвердили представники Мінекономіки.

Імпортери вже встигли заявити: маніпуляції державними «поборами» можуть серйозно зашкодити ринку. Представникам автомобільних компаній доведеться або завозити всі авто на початку року, аби не потрапити під підвищення мит, що вельми складно з технічної точки зору. Або дистриб'юторам автобрендів доведеться підвищувати ціни посеред року. Однак якщо споживачі знатимуть, що за деякий час податки знову знизяться, вони просто відкладуть купівлю машини до кращих часів. І продажі на час підвищених мит впадуть.

Коли і наскільки можуть підвищити мито

Порядок підвищення імпортних мит на автомобілі частково регламентований Угодою про асоціацію України і ЄС. У документі (стаття 44) прописано, на скільки саме і в яких випадках Київ має право підвищувати імпортний податок. А це означає, що цього разу уряд достатньо обмежений у своїх «податкових» ініціативах.

По-перше, ставка імпортного мита не може зрости вище 10%, тоді як сьогодні вона становить 9,1%. Звичайно, 0,9% – це небагато. Але з іншого боку, угода з ЄС передбачає, що з 2017-го податок має бути знижено до 8,2%. А замість цього ми можемо отримати підвищення.

По-друге, говорити про підвищення мит Україна має право, тільки коли буде перевищено «граничний обсяг» імпорту з країн ЄС. Річна планка для Європи перебуває на рівні 45 000 автівок. Цифра досить скромна. Наприклад, за 11 місяців 2016 року, за даними «Укравтопрому», в Україні було продано 57 961 авто. Левова частка цих машин імпортована саме з країн ЄС.

А якщо ринок продовжить зростати тими ж темпами, що і цього року, то ліміт може бути вичерпано до середини 2017 року. Наприклад, у листопаді продажі нових «легковиків» зросли у півтора разу – майже до 8000. Тож, якщо обсяги продажів збережуться на цьому ж рівні, імпортери виберуть свою квоту в червні. А з другої половини року може бути підвищено мита, які діятимуть до кінця 2017 року.

Як відреагували дистриб'ютори

Неважко здогадатися, що ініціативу уряду підтримали вітчизняні виробники. До того ж їхні представники впевнені: настільки незначне підвищення мит не повинно позначитися на споживачах.

«Збільшення мита не є заборонним заходом і цілком може нівелюватися як за рахунок відпускної ціни виробника, так і маржею дистриб'ютора», – зазначили «Главкому» в «Укравтопромі».

Імпортери ж дотримуються іншої думки. Вони впевнені у протилежному: підвищення податків, навіть незначне, може призвести як до підвищення цін, так і до перебоїв поставок автомобілів в Україну.

«Імпортери змушені будуть або завозити всі машини на початку року, що теж не так просто зробити, або імпортувати авто за підвищеними ставками податку і підвищувати ціни. Автомобільний бізнес стане незрозумілим для клієнта. Якщо клієнт знає, що потрібно почекати 4-5 місяців, щоб купити автомобіль дешевше, то, звичайно, клієнт чекатиме. Це означає, що автомобільний ринок у цей період буде заморожений», – зазначає Оксана Борейко, директор з маркетингу «Рено Україна».

Навіщо хочуть підвищити мита

«Метою використання зазначеного механізму спеціальних заходів є підтримка вітчизняної галузі легкового автомобілебудування», – так пояснили свою ініціативу в Міністерстві економіки. Якщо вірити статистиці «Укравтопрому», в 2016 році в Україні легкові автомобілі збирали лише два заводи. Перший – ЗАЗ, що входить до корпорації «Укравто» Тарієла Васадзе. Другий – «Єврокар» на Закарпатті. Підприємство збирає автомобілі Skoda. Його основний співвласник – Олег Боярин.

Інші виробники зійшли з дистанції. Так, випуск легкових автомобілів заморозив «Богдан», серед акціонерів якого давній бізнес-партнер президента – перший заступник голови РНБО Олег Гладковський (раніше відомий під прізвищем Свинарчук). Корпорація Гладковського колись випускала китайські автомобілі Lifan, а також моделі під власним брендом «Богдан». Останні будувалися на вузлах «АвтоВАЗу». Але росіяни вирішили припинити виробниче партнерство з українською компанією. А від «китайців» довелося відмовитися: вони не відповідали новим екологічним нормам. З 2016 року в Україні нові автомобілі, нижче стандарту «Євро-5», – поза законом.

Займався виробництвом китайських Geely на рівні «викруткового» збирання і Кременчуцький автоскладальний завод (КРАСЗ), що входить до складу АІС. Але зараз підприємство законсервовано.

АІС пов'язують із народним депутатом від групи «Відродження», колишнім регіоналом Дмитром Святашем. Сам він заявляє, що давно продав групу. Однак чомусь продовжує лобіювати інтереси автомобільного бізнесу у Верховній Раді. Зокрема Святаш був найзапеклішим противником зниження акцизів на імпортні старі автомобілі, які в Україні є головним конкурентом найдешевших нових авто. А серед останніх – моделі таких брендів, як «Лада» і Geely, які в Україні представляє саме АІС.

В інтерв’ю «Главкому» Святаш запевняв: якщо знизити акцизи на вживані авто, роботу втратить 100 000 українців. Але, судячи з усього, цього не сталося.