Українська дипломатія-2016. Головні досягнення і найбільші проблеми

Інститут світової політики



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Якою має бути зовнішня політика україни? Експертна оцінка: погляд з України і з-за кордону

На момент 25-річчя незалежності Української держави та після майже трьох років воєнного конфлікту з Російською Федерацією Київ досі реалізовує свою зовнішню політику за принципом ad hoc дипломатії. Стратегії зовнішньої політики, якою б керувалися у відстоюванні національних інтересів усі відповідні українські державні інститути і посадовці, досі бракує.

Тим часом, світ ще більше входить у зону турбулентності. Зростання популярності популістських та праворадикальних сил у ЄС та США, продовження конфлікту на Сході України, ослаблення ЄС як об’єднання та його сконцентрованість на внутрішніх процесах, інформаційна війна Росії — це далеко не вичерпний перелік викликів, до яких має бути готова Україна.

«Аудит зовнішньої політики України» є чи не найамбітнішою аналітичною спробою заповнення цієї стратегічної прогалини за останні два з половиною десятиліття. Передусім його відрізняють комплексність та інклюзивність: проект охоплює не тільки аналізи двосторонніх відносин, а й низку опитувань ключових стейкхолдерів. Так, Інститут світової політики запропонував поділитися своїм баченням тим, хто фахово досліджує українську зовнішню політику, — українським та закордонним експертам; тим, хто її безпосередньо впроваджує, — українським топ-дипломатам; а також тим, чиї інтереси вона покликана представляти, — українським громадянам. Разом кількість тих, хто долучився до проекту у ролі автора, консультанта, учасника експертного та дипломатичного опитувань чи опитування громадської думки, перевищує 1300 осіб.

Так, Інститут світової політики провів опитування серед експертів-міжнародників з усього світу щодо їхнього бачення зовнішньої політики України. Усього в опитуванні, яке проводилося з серпня до грудня 2016 року, взяли участь 102 експерти (69 іноземних та 33 українських) з 30 країн світу (разом з Україною).

Опитані закордонні експерти застерегли: Україна не може розраховувати на безумовну підтримку Заходу. Уже сьогодні для багатьох політичних сил Заходу Україна не є природнім партнером. Щодо інших регіонів світу, то вони за 25 років так і не стали об’єктом цілеспрямованої політики з боку України. Україні доведеться вчитися працювати з багатьма державами — з одними з нуля, з іншими — заново.

Відтак станом на 2017 рік наявність стратегії зовнішньої політики України та її ефективна реалізація є запорукою виживання держави, а лозунг волонтерського руху 2014-2016 років в Україні «Ніхто, крім нас!» набуває вже не локального, а цілком міжнародного змісту.

Ми поставили п’ять відкритих питань:

Які головні проблеми зовнішньої політики України? Які головні досягнення зовнішньої політики України (якщо такі є?) Які глобальні тренди матимуть найбільший вплив на Україну у найближчій перспективі? Де Україна могла б зробити найбільший внесок у вирішенні глобальних/ регіональних викликів? Зовнішня політика багатьох держав базується на певній доктрині. Яким би могло бути бачення зовнішньої політики України? Нас цікавлять креативні та лаконічні ідеї, які можуть стати базисом для стратегії зовнішньої політики України.

Резюме:

Головні проблеми зовнішньої політики України

У цілому, думка іноземних та українських експертів збігається у тому, що відсутність стратегії та агресія Росії проти України є одними з головних проблем зовнішньої політики. Водночас, для іноземців саме внутрішні проблеми, затягування реформ та корупція всередині країни залишаються головним викликом і для зовнішньої політики. Українці ж зараховують до топ-3 проблем зовнішньої політики України слабкий дипломатичний корпус та відсутність послів у ключових країнах.

Головні досягнення зовнішньої політики України

Як українські, так і іноземні експерти вважають головними досягненнями держави солідарність Заходу у підтримці України та визнання анексії Криму Росією, а також підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Іноземці також відзначили як успіх чіткий курс на євроінтеграцію, а українці — збереження санкцій щодо РФ.

Тенденції, які матимуть вплив на Україну. Зберігається консенсус українських та іноземних експертів і в розумінні головних тенденцій, які впливатимуть на Україну: це — результат виборів у США, а також послаблення консолідації всередині ЄС та поширення євроскептицизму.

Найбільший внесок у вирішення глобальних/регіональних викликів. Найбільша розбіжність у результатах опитування іноземних та українських експертів у розумінні доданої вартості від України. Для іноземців — це насамперед сама Україна як модель позитивних трансформацій: імплементація реформ та боротьба з корупцією. Українці ж здебільшого схиляються до думки, що головна користь від України для світу — у стримуванні агресії РФ, зокрема на глобальному рівні.

Головні проблеми зовнішньої політики України

Погляд із-за кордону: відповіді іноземних експертів

На думку іноземних експертів, до топ-3 головних проблем зовнішньої політики України належать:

Внутрішня політика, а саме: проведення реформ та подолання корупції (так вважають 42% іноземних експертів); Конфлікт із Росією (30% опитаних дали таку відповідь); Відсутність стратегії зовнішньої політики, постійна неоднозначність у відносинах з ЄС та НАТО (таку відповідь зазначили 18% респондентів).

Негативний імідж та брак ефективної комунікації та публічної дипломатії також визначаються як вагомі проблеми зовнішньої політики України. 15% та 13% респондентів відповідно назвали такі опції. Сьогодні Україну здебільшого асоціюють із корупцією та війною. Опитування виявило, що навіть деякі експерти вірять у міфи російської пропаганди щодо України: дехто серйозно визначає зростання популярності праворадикальних сил в Україні проблемою. Більше того, на думку опитаних експертів, українські дипломати не завжди можуть чітко представити свою позицію щодо анексії Криму та конфлікту на Сході України.

Серед інших слабких місць зовнішньої політики України експерти назвали:

залежність від підтримки Заходу

неможливість переконати західних лідерів / недостатнє лобіювання своїх інтересів

втома від України

необхідність налагодження двосторонніх відносин із сусідами та партнерами

недостатня кількість кваліфікованих кадрів

необхідність протидії російській пропаганді

глухий кут у Мінському переговорному процесі

Погляд з України: опитування українських експертів

Головною проблемою зовнішньої політики України, на думку половини українських експертів, є

Відсутність системності, стратегії та пріоритетів. Таку думку поділяє половина опитаних експертів. До того ж кожен десятий ще називав реактивність замість проактивності, а 7% — те, що Україні бракує суб’єктності в міжнародних відносинах. Серед головних проблем також зазначили слабкий дипломатичний корпус та, особливо, відсутність послів у ключових країнах (43% респондентів назвали таку відповідь, а ще 7% — брак професійності в цілому). На третьому місці — також агресія РФ проти України та питання безпеки (23%).

У цьому думка українців частково збігається з позицією іноземних респондентів, які також вважають відсутність стратегії та конфлікт на Сході України однією з головних проблем.

Принципово різним є бачення зв’язку між внутрішніми реформами та успіхами в зовнішній політиці. Для іноземців корупція та затягування реформ — проблема №1, і лише один український респондент дав таку відповідь.

Щоправда, кожен десятий вважає, що проблемою є розбіжність інтересів керівництва держави, політичної еліти та громадянського суспільства. Дехто також зазначав інституційну слабкість.

Десята частина респондентів пов’язує проблеми у зовнішній політиці України з фінансами: брак фінансових ресурсів, необхідність залучення іноземних інвестицій та допомоги. Незавершена ратифікація Угоди про асоціацію з ЄС та повільна імплементації також, на думку українських експертів, негативно впливає на зовнішню політику України.

Однією з важливих причин, яку назвав кожен десятий респондент, є брак стратегічної комунікації (як всередині країни, так і з міжнародною аудиторією), неможливість донести свою позицію, а також невміння поєднувати власні інтереси та інтереси інших / враховувати розвиток світу та регіону.

Головні досягнення зовнішньої політики України

Погляд із-за кордону: відповіді іноземних експертів

Експерти пов’язують найбільші досягнення у зовнішній політиці України зі співпрацею із Заходом, зокрема, це —

Солідарність з боку європейських держав / Заходу у підтримці України та невизнання анексії Криму (таку відповідь дали 35% опитаних), Підписання Угоди про асоціацію з ЄС (18%), Чітка орієнтація на євроінтеграцію (11%). Усі ці досягнення пов’язані з подіями останніх трьох років.

Попри те, що багато експертів вбачають у конфлікті з Росією головну проблему, вони також вважають, що Україна продемонструвала певні досягнення у цій сфері. Зокрема, 10% респондентів вважають досягненням санкції щодо Росії, 10% — Нормандський / Мінський переговорний процес, 8% — збереження держави, 7% — зупинення агресії Росії.

Лише 4% респондентів вважають досягненням чітку орієнтацію на інтеграцію до НАТО, ще 6% — хороші відносини з організацією.

Частина респондентів назвали досягненням відносини з партнерами: Німеччиною, Польщею, Румунією, Балтійськими країнам, США, збереження інтересу Заходу до України, зокрема, до війни на Донбасі (6-7% експертів), а також відносини зі Світовою організацією торгівлі. Дехто називав також досягненням підтримку Японії, Канади та Швеції.

Показово, що декілька експертів відзначили як досягнення визнання незалежності України з боку світової спільноти (зокрема вкорінення цієї ідеї у ментальних мапах громадян інших держав). Дійсно, з цією тезою важко не погодитися: 25 років тому незалежність України не була настільки очевидною.

Погляд з України: опитування українських експертів

Українські експерти майже повністю солідарні з іноземними у баченні головного досягнення України на міжнародній арені: 43% респондентів назвали

Отримання міжнародної підтримки та солідарності з Україною у протидії агресії Росії (для порівняння — такої думки дотримується 35% іноземних респондентів). Другим головним досягненням українські експерти вважають санкції щодо Росії — 27% На третьому місці — підписання Угоди про асоціацію (17% українців і майже стільки ж (іноземців). Однак, на відміну від іноземців, українці практично не відзначили збереження держави та власне стримування російської агресії як досягнення.

Частина респондентів позитивно оцінює підтримку та співпрацю з НАТО (13%), посилення європейської та євроатлантичної інтеграції, а також активізацію військового співробітництва з сусідами (зокрема, в Балтійсько-Чорноморському регіоні), присутність на міжнародній арені, участь у міжнародних організаціях). Кожен десятий відзначає досягнення Україною певного рівня суб’єктності, зокрема, в нормандському та мінському переговорних процесах, відносинах із ЄС та НАТО.

Світові тренди, які можуть найбільший вплив на Україну у найближчій перспективі

Погляд із-за кордону: відповіді іноземних експертів

На думку закордонних експертів, головні тенденції, які матимуть найбільший вплив на Україну, пов’язані з ЄС, США та Росією:

Третина вважає, що це вибори в США / обрання Дональда Трампа президентом, Така ж кількість опитаних виступає за те, що це — дезінтеграція ЄС / Брекзит, а також непередбачуваність або зміна режиму в Росії, чверть респондентів думають, що на Україну вплине поширення популізму (що також пов’язано з Брекзитом та обранням Трампа), 13% називають зростання популярності націоналізму, крайніх правих партій та Putin-understanders. 8% зазначили вплив змін цін на нафту та газ.

Конфлікт на Близькому Сході, а також пов’язане з ним зменшення уваги до України, також входить у топ-5 головних трендів, що матимуть вплив на державу (так вважає майже кожен п’ятий). Також 7% зазначили, що на Україну вплине криза біженців, а ще 7% — тероризм.

Натомість, мало хто з опитаних вважає, що вибори у Франції та Німеччині, потенційне зближення Заходу і Росії, економічні проблеми в ЄС, а також зміцнення позицій Китаю матимуть суттєвий вплив на Україну.

Погляд з України: опитування українських експертів

Вибори в США, обрання Дональда Трампа президентом, а також Євроскептицизм та послаблення консолідованості в Європейському Союзі – головні тенденції, які, на думку українських експертів, вплинуть на Україну протягом найближчого часу. Кожен другий український респондент дав таку відповідь, і в цьому вони солідарні з іноземними експертами. Однак, на відміну від останніх, лише 13% українських експертів вважають, що зміни в Росії, зокрема посилення авторитаризму, вплине на Україну.

Чверть українських респондентів поділяє думку, що поширення популізму, а п’ята частина — націоналізму та право-радикальних рухів позначиться на Україні.

Розвиток України, згідно з результатами опитування, пов’язаний з іншими процесами в регіоні, зокрема, з регіональними трансформаціями системи безпеки, конфліктогенністю по лінії Схід — Захід, зміною правлячих еліт у ключових країнах ЄС. Серед суто економічних причин — нестабільність глобальних ринків сировини (металургія, сільське господарство тощо), що не може не позначитися на Україні, економіка якої базується передусім на продажі сировини. Порівняно з іноземними експертами українські практично не пов’язують зміни в Україні зі змінами цін на нафту та газ.

Конфлікти на території інших держав, нестабільність на Близькому Сході та в Азії в цілому може відвернути увагу від українського питання — так вважає десята частина опитаних. Також кожен п’ятий поділяє думку, що міграційна криза вплине на Україну.

Українські експерти більше, ніж іноземні, схильні розглядати розвиток Китаю та Східно-Азійського регіону, а також економічний проект Китаю «Новий шовковий шлях» як фактори впливу на Україну (ці тренди назвали близько 20% респондентів).

Найбільший внесок у вирішення глобальних / регіональних викликів, який могла б зробити Україна

Погляд із-за кордону: відповіді іноземних експертів

Найкраще, що Україна може зробити для світу, — це вирішити внутрішні проблеми, тобто провести реформи (38% респондентів назвали цю відповідь). Відповіді експертів показали: Україна — це той випадок, коли для того, щоб змінити світ, треба починати з себе.

Успішна Україна може мати найбільший вплив у регіоні, зокрема у сфері безпеки (20% опитаних), стане прикладом для Росії (10%) та в Чорноморському регіоні (13%), сприятиме стабілізації ситуації на пострадянському просторі (7%), зможе вплинути на посилення ЄС та Європи в цілому (15%) і зміцнити зв’язки між державами Східного партнерства (3%).

Кожен десятий респондент вважає, що додана вартість України полягає у протистоянні Росії, 7% — в участі у мінському переговорному процесі та налагодженні відносин із Росією, а 5% — у протистоянні пропаганді Росії.

Частина експертів вважає, що Україна може вплинути на вирішення конфліктів в інших державах, зокрема, беручи участь у миротворчих місіях за кордоном, у Придністров’ї, а також шляхом демонстрації поваги до міжнародного права та вирішення конфліктів мирним шляхом (7-8% респондентів). Зіграло свою роль і уявлення про Україну як мосту, медіатора: 7% експертів вважають, що держава може сприяти примиренню Сходу та Заходу, стабілізації відносин Росії та ЄС.

Погляд з України: опитування українських експертів

Найбільше різняться погляди іноземних та українських експертів щодо користі від України. Якщо експерти з інших країн вважають, що це насамперед сама Україна як модель позитивних трансформацій (так вважає 38% іноземних експертів), проведення внутрішніх реформ, то українці переконані, що це — стримування Росії, зокрема, і від експансії в Європі. За це висловилася третина респондентів, а кожен десятий вважає, що Україна протистоїть РФ на глобальному рівні. П’ята частина переконана, що Україна може сприяти посиленню регіональної стабільності та безпеки.

Також, на відміну від іноземців, майже кожен п’ятий український респондент поділяє думку, що Україна може сприяти вирішенню глобальної продовольчої кризи.

Десята частина респондентів схиляється до думки, що Україна сприяє посиленню безпеки в Європі та світі, впливає на нову архітектуру безпеки, а також на боротьбу з тероризмом та миротворчість.

Трохи менше опитаних експертів вважає, що Україна може бути прикладом для інших пострадянських країн, мати позитивний вплив на населення РФ. Як і іноземні експерти, українці підкреслюють позитивну роль держави в миротворчих операціях.

Публікацію підготовлено у рамках проекту Інституту світової політики «Аудит зовнішньої політики України». Цей проект виконується за підтримки «Чорноморського фонду для регіональної співпраці» Німецького фонду Маршалла (GMF) та «Ініціативи з розвитку аналітичних центрів України», яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) у партнерстві з Фондом розвитку аналітичних центрів (TTF) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. Зміст дослідження є винятково відповідальністю Інституту світової політики

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«Аудит зовнішньої політики України»





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