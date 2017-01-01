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    В Україні зник російський політик

    • Федір Орищук
    • Сьогодні, 12:50
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    Лев Львов
    Лев Львов

    Колишній топ-чиновник з Підмосков’я два роки тому залишив Росію, де його було засуджено за хабар

    Після переїзду до України у колишнього російського високопосадовця Льва Львова вимагали півмільйона доларів. Наразі його шукають правоохоронці.

    Вбивству російського екс-депутата Дениса Вороненкова у Києві передувала кримінальна історія з іншим росіянином – Львом Львовим. Колишній топ-чиновник з Підмосков’я два роки тому залишив Росію, де його було засуджено за хабар у $500 тис. Заступник голови Ленінського району Московської області РФ Львов утік до України, а вже тут його викрали невідомі та тортурами вимагали віддати саме таку суму – півмільйона доларів. Українські правоохоронні органи з минулої осені розшукують росіянина. Про це «Главкому» стало відомо із відповідного кримінального провадження.

    Наразі слідство точно володіє інформацією лише про те, що разом із Львовим було викрадено ще одну особу, а викрадачем може бути банда розбійників, яка кілька років орудує у Києві та області. Теперішнє місцезнаходження потерпілих досі не відоме – за місцями реєстрації та проживання жертви нападу не з'являлись, їхні телефони відключені, констатують слідчі.

    Лев Львов – не остання людина у Підмосков'ї, на посаді заступника адміністрації Ленінського району він відповідав за облік і розподіл житла. Але широку славу він здобув у Росії завдяки гучному скандалу. Приблизно два роки тому колишнього заступника голови адміністрації Ленінського району Московської області засудили до восьми років суворого режиму і багатомільйонного штрафу за хабар у 500 тисяч доларів.

    За версією російського слідства, шість років тому за погодження здачі житлового будинку в експлуатацію Львов вимагав хабар у місцевої будівельної фірми: спочатку – $1 млн, потім знизив суму вдвічі. Крім цього, він начебто просив у забудовника продати його секретарці та партнеру по тенісу дві квартири зі знижкою у 75%. Чиновника затримали під час передачі коштів через посередника.

    Спочатку екс-посадовцю призначили покарання у вигляді штрафу в 1 млрд рублів, але наприкінці 2014 року вирок змінили на вісім років ув’язнення. На суд Лев Львов, який перебував під підпискою про невиїзд, не з'явився. Він утік з Росії, де одразу був оголошений у розшук.

    Як з’ясувалося, росіянин довго не ховався. Через два місяці він зареєстрував у Києві компанію «Срібний бор», назва якої співзвучна з найменуванням елітного селища під Москвою Сосновий Бор, де до втечі жив екс-чиновник. Основний вид діяльності столичної фірми – роздрібна торгівля пальним.

    Розпочавши бізнес, утікач вирішив укорінитися в Україні – у квітні 2015 року Львов написав заяву до Державної міграційної служби у Києві з проханням надати політичний притулок. Причиною назвав переслідування на території РФ з боку адміністрації Володимира Путіна через свої політичні переконання.

    Його заява розглядалася міграційною службою кілька місяців і призвела до корупційного скандалу за участю керівника Головного управління Державної міграційної служби в Києві. Остання затвердила висновок щодо визнання росіянина біженцем у вересні 2015 року. Але остаточне рішення було за директором департаменту у справах іноземців ДМС України. Як тепер стверджує Генпрокуратура, за цей підпис їй було обіцяно $5 тис. Хабар на початку 2016 року передавала… керівник столичної Державної міграційної служби.

    Корупційний скандал тоді завадив отримати політичний притулок. А у вересні минулого року, як зазначено вище, Львова було викрадено та піддано тортурам – злочинці вимагали у нього $500 тис.

    Відтоді правоохоронні органи не мають інформації про місцезнаходження росіянина. Водночас у судових матеріалах, де містяться фрагменти кримінального провадження, не пояснюється, звідки у такому разі слідчі знають про деталі викрадення і про сам факт вимагання грошей у Львова. У листопаді міграційна служба своїм рішенням відмовила йому у наданні притулку.

    Про те, що колишній російський високопосадовець досі живий та здоровий, може свідчити судовий позов від його імені, яким у грудні 2016 року було оскаржено відмову ДМС.

    54-річний Лев Львов народився у Москві. Служив на офіцерських посадах у радянській армії. Згодом займався паливним та будівельним бізнесом. Його родина також мала спільний бізнес з родиною голови Ленінського району Московської області Сергія Кошмана, який, за даними ЗМІ, свого часу і запросив Львова на роботу заступником. До речі, виходець з Дніпропетровська Кошман також має свою неприємну історію, пов’язану з Україною. Як повідомляли російські медіа, у вересні 2014 року він потрапив в аварію під Києвом. Одна із причин трагедії – проблеми у гальмівній системі автомобіля, в якій він перебував на момент ДТП. Чиновник отримав тяжкі травми і згодом відмовився через це від мандата депутата Московської обласної ради, куди його було обрано напередодні аварії.

    Федір Орищук, «Главком»

    політичний притулок Росія банда хабар Генпрокуратура чиновник викрадення
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