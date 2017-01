Як швидко скинути вагу. Майстер-клас від київської митниці

Микола Мельник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Товар, який імпортує «Софія Пром Тех», дивним чином «усихає» на шляху з одеського порту на київську митницю

Поки у Верховній Раді депутати з нічними боями приймали бюджет, у якому максимально постарались не образити самі себе, на трохи нижчому рівні у державі йдуть не такі помітні «розпили». Все це відбувається без уваги телекамер і зайвого галасу.

«Главком» вже писав про цікавий бізнес виконуючого обов’язки керівника Київської міської митниці Сергія Тупальського. Нагадаємо, що через близьку до митника фірму «Тріумф-СВ», в якій працює одна людина, проходить оформлення значної частини вантажів на посту «Столичний». Раніше цим постом керував Тупальський, який і «привів» туди цю фірму, а після того, як пішов на підвищення, сприяв призначенню на пост лояльного керівництва, аби зберегти вплив на «Столичний».

Тенденція показова – щойно Тупальський заходить керувати тим чи іншим митним постом, він намагається перенаправити «найжирніші» потоки саме на близьку до себе фірму. Коли з січня по серпень 2015 року Тупальський очолював інший митний пост – «Святошин», то і там оформленням вантажних митних декларацій почало займатись ПП «Тріумф-СВ», яку він заснував зі своїм братом Олександром.

Програма «Гроші» вполювала митника Тупальского просто в елітному будинку, де той мешкає Автор: Гроші, 1+1

Державна фіскальна служба, куди «Главком» скерував запит щодо ситуації на цьому митному пості, повідомила, що проводиться «тематична перевірка» «Столичного» у ході якої досліджуються питання причетності Тупальського до діяльності «Тріумф-СВ», а також дотримання останнім антикорупційного законодавства.

Поки ж у центральному офісі фіскалів «досліджують» митні інновації Тупальського. У розпорядженні «Главкома» з’явилась цікава інформація щодо діяльності іншої фірми-імпортера – «Софія Пром Тех». Документи, що потрапили у розпорядження редакції, свідчать, компанія займається відвертою маніпуляцію даними про товари, що розмитнюються на «Столичному» терміналі.

Сергій Тупальський

«Софія Пром Тех» створена в 2015-му році та працює з китайськими виробниками за прямими контрактами, при цьому в неї немає ані власного сайту, ані реклами в інтернеті. Та за такий короткий період існування фірма вже встигла «прославитись»: щодо її діяльності вже відкрито шість кримінальних проваджень (по три в 2015-му та 2016-х роках). Ця фірма, статутний капітал якої становить 600 тисяч гривень, встигла укласти контракти з багатьма компаніями з Китаю, які виробляють і різні види взуття, і сумки, і карнавальні костюми. Виробники ці теж дуже дивні, але про це пізніше.

Товар, який імпортує «Софія Пром Тех», дивним чином «усихає» на шляху з одеського порту на київську митницю, відповідно зменшуються і митні платежі. Розглянемо це на конкретному прикладі, як подорожував з Одеси до столиці вантаж з взуттям. З електронної декларації бачимо: контейнер з жіночими туфлями виїхав з порту заявленою вагою брутто 12336 кг , а на термінал митного оформлення приїхав з вагою брутто суттєво меншою – 8385 кг . І незрозуміло, як при тій самій кількості пар вага кожної з них зменшилася на 150 грамів ? Теж саме з вагою нетто, від якої рахуються митні платежі в бюджет: вона стала менше на 31%. До того ж різниця між вагою брутто та нетто складає 30%, а часом в «аномальних» вантажах «Софії» досягає 50%, тобто очевидна гра на упаковці. У відомих офіційних фірм-виробників («Адідас», «Найк») ця різниця традиційно складає не більше 10–20%.

(для перегляду документа натисніть на зображення)

Взуття є високоліквідним товаром, митна вартість якого не може бути нижче 6,56 дол/кг. Фактурна вартість товару, зазначена у наведеному інвойсі при перетині митного кордону, складає 29716,8 доларів. Компанія-покупець за даною вантажною митною декларацією (ВМД) – ТОВ «Софія Пром Тех» змінює фактурну вартість товару, при цьому занижує вагу брутто і нетто однієї пари, і при подачі ВМД до митного оформлення виходить на гранично допустиму ціну – ті самі 6,56 дол/кг. При оформленні на внутрішній митниці фактурну вартість товару змінюють шляхом підкладання додаткового інвойсу. Якщо компанія працює за прямим контрактом (а «Софія» на це вказує у всіх деклараціях), то вона має відстоювати ціну товару шляхом надання додаткових документів – експортних декларацій, прайсів від виробників. Але ця компанія не робить цього взагалі, а автоматично змінює ціну.

За багатьма оформленими ВМД просліджується однакова вартість 1 пари взуття – 2,05дол/кг, не залежно від його виду та виробника.

Також цей імпортер практикує заміну кодів УКТ ЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності): при оформленні товару на кордоні зазначається, що заїжджають кросівки або чоботи, а фактично на внутрішній митниці оформлюються жіночі туфлі.

Наведемо ще один приклад, як за допомогою маніпуляції видом товару можна зекономити на митних платежах. Як видно з декларації, з порту виїжджав вантаж лише з чоловічими кросівками, а на внутрішній митниці чомусь опинились два види товару – окрім чоловічих кросівок, ще й підліткові. Схема шахрайства проста – вага пари підліткових кросівок нижче, ніж пари дорослих, тож знижується вага нетто. Контейнер виїхав з порту заявленою вагою брутто 19182 кг , а на термінал митного оформлення приїхав з вагою брутто на 48% менше – 10004 кг . Відповідно на 41% знизилася вага нетто, від якої сплачуються платежі в бюджет. Фактурна вартість товару, зазначена в інвойсі при перетині митного кордону, складає 17747,1 доларів. При оформленні на митниці був підкладений додатковий інвойс, що збільшило вартість пари кросівок у чотири рази. На хвилиночку – за час, поки товар доїхав з порту до терміналу. Тільки на цьому випадку бюджет недоотримав 740 тисяч гривень, які пішли до приватних кишень.

(для перегляду документа натисніть на зображення)

Такі неточності з вагою зазвичай мають місце у випадку не більше 1% вантажів, коли клієнт уточнює вантаж на митниці, але у випадку з «Софією» подібні аномалії трапляються у переважній більшості кількості вантажів, які вона імпортує через пост «Столичний», що явно вказує на добре працюючу схему. Фактично в порту в Одесі після митного огляду складається акт про те, що попередня декларація оформлена вірно і за кількістю товару і за його вагою, а в Києві оформлюється уточнена декларація з кардинально іншими цифрами і навіть видами товару. Якщо така кількість товару просто зникає по дорозі, то виникає питання до тих осіб, які проводять його догляд. Митники чітко бачать, що з Одеси виїжджає набагато більше товару, ніж заявляється у Києві. І не бачать в цьому нічого особливого?

Окреме питання – китайські продавці, у яких «Софія» нібито купувала взуття за прямими контрактами, якщо вірити її деклараціям. Наприклад, Unionway International (HK) Limitted – це гонконгська компанія, яка не має сайту або якоїсь інформації в інтернеті. Якщо перевірити її юридичну адресу, то за нею зареєстровано принаймні ще п’ять компаній. Це – явна ознака: ми маємо справу з офшоркою, а не реальним виробником. Ще одна компанія Shenzhen Jiahao Imp. & Exp. Trading Co., Ltd не має власного сайту, відділу продажу, контактної особи, і навіть із самої назви (слово Trading) стає зрозумілим, що це торгова компанія, а не компанія-виробник, як це зазначено у декларації. Так само як і компанії Long Link Trading Ltd, Guangzhou Dunhong Imp & Exp Trading Co., Ltd. Інша компанія Zhejiang International Business Group, яка заявлена у ВМД як продавець-виробник взуття, та його частин, має свій сайт та інформацію в інтернеті, але займається… продажем товарів оптики, та є далекою від взуттєвої індустрій. Компанія Shanghai Dafeimei International Logistics Co., Ltd – ще один «виробник-продавець», хоча насправді займається лише логістикою. Із вище наведеного, навіть неозброєним оком видно, що всі заявлені прямі контракти діють із заниженими цінами і не є правдивими.

Проміжний підсумок: наведемо суму, яка б мала, мабуть, зацікавити в цій історії і ДФС, і НАБУ. Лише через митні оборудки, документальне підтвердження яких отримала редакція, бюджет втратив понад 300 тисяч доларів. Увага! Це лише на одному митному терміналі і з одним імпортером.

Що скажуть контролюючі органи? Дізнаємось найближчим часом. «Главком» направив відповідні інформаційні запити у зазначені відомства і про результати їх розгляду обов’язково проінформує.

Микола Мельник, для «Главкома»