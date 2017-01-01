Зимові парадокси Києва: Що менше випадає снігу, то більше витрачається на його прибирання

Федір Орищук



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Прибирання снігу у Києві

Як дані небесної канцелярії розходяться с гучними звітами столичних чиновників

Київська влада не в змозі порахувати свої витрати на вивезення снігу, а Гідрометцентр не рахує сезонну висоту сніжного покриву в столиці. Такий симбіоз відкриває широкий простір для корупції. Про ризик махінацій свідчать дані, отримані «Главкомом»: показники опадів та кількості вивезеного снігу зі столиці рухаються у протилежних напрямках. Редакція порівняла кількість вивезеного з Києва снігу із розміром сніжного покриву з 2011 по 2016 роки.

Прибирання снігу з вулиць і доріг столиці – сумний привід для жартів киян протягом багатьох років. Щоразу народна творчість живилася «веселими» картинками снігових колапсів і безпорадності влади: коли комунальники не встигали прибирати замети, а нерозчищені дороги призводили до заторів і ДТП. Однак критика у бік столичної влади чи переможні реляції КМДА щодо масштабної боротьби з негодою будуть некоректними без порівняння, бази для якого до останнього часу не було. Тепер «Главком» заповнює цей пробіл.

Видання запросило у Київської міської адміністрації інформацію про обсяг снігу, який вивозили зі столиці за останні роки, кількість задіяної снігоприбиральної техніки та обсяг пального, яке було витрачено на ці цілі. Паралельно «Главком» звернувся до Гідрометцентру із проханням надати дані щодо висоти сніжного покриву по роках.

Проста логіка передбачала, що чим більше випадає снігу, тим більше комунальні служби мають вивозити снігу з міста. Відповідно мав змінюватись і кошторис цих робіт від сезону до сезону.

Але таке припущення не підтвердилося. Обсяг вивезеного снігу з року в рік може відрізнятись майже у десять (!) разів, у той час як кількість снігового покриву відрізнялась у досліджуваний період менше, ніж у п’ять разів. Понад те, офіційні дані свідчать: що менше випадає снігу, то більше комунальної техніки влада застосовувала для його прибирання.

Як з’ясувалося, головне погодне відомство країни не володіє інформацією про сумарні обсяги снігу за осінньо-зимові сезони. Метеорологи оприлюднюють дані лише щодо конкретних днів. Тож «Главкому» довелося рахувати обсяги зимових опадів самостійно (сніговий покрив за осінньо-зимові періоди). Потрібні дані вдалось отримати в архіві Центральної геофізичної лабораторії.

У столиці вивезенням снігу займається низка організацій: шляхово-експлуатаційні підприємства «Київавтодору», структури житлово-комунального господарства, метрополітен та інші.

Найбільший обсяг роботи з очищення тротуарів та доріг міста припадає на «Київавтодор», саме від нього «Главком» отримав інформацію про кількість вивезеного снігу. Відповідно до інформації, наданої «Київавтодором», узимку 2012/2013 рр. (легендарний сніговий колапс припав саме на цей сезон) з доріг та тротуарів Києва вивезено 287,9 тис. тонн снігу. Водночас у 2014/2015 рр. столиця позбулася приблизно вдесятеро меншого обсягуснігу – лише 29 тис. тонн. При цьому в першому випадку сумарний сніговий покрив дорівнював 150 сантиметрам, а у другому – майже у п’ять разів менше, 33 сантиметрам(сума середньої щомісячної висоти зимового покриву протягом осінньо-зимового сезону). Привертає увагу й інший факт: кількість задіяної для прибирання снігу техніки у сезоні 2014/2015 рр. становила 326 одиниць, проти 303 одиниць техніки у найбільш сніжну зиму 2012/2013 рр.

Скільки снігу випадало у Києві і скільки його вивозили комунальні служби з міста

* - осінньо-зимовий період розпочинається 15 жовтня і завершується 15 квітня наступного року.

** - дані, отримані шляхом сумування середньої висоти снігу у кожний місяць протягом осінньо-зимового періоду.

Депутат київської міськради Володимир Бондаренко, який у 2014 році після Євромайдану кілька місяців очолював КМДА, рекомендує для об’єктивності порівнювати лише сніг, який випав, але не танув. Саме цей показник і врахував «Главком». Сніг, що випадав у столиці, але його висота була замалою, а температура повітря сприяла швидкому таненню, ми не вносили у підрахунки.

ДОВІДКА

В архівах Київської міської державної адміністрації не збереглися дані про кількість снігу, який вивозили з Києва за часів роботи мера Леоніда Черновецького. «Главком» просив надати інформацію щодо очищення Києва від снігу за останніх 10 років. Як виявилося, збереглися дані лише з 2011 року. Саме їх і було використано в інфографіці.

Протиріччя у боротьбі зі снігом можна знайти, порівнюючи будь-які сезони. Наприклад, у 2015/2016 рр. сніговий покрив був меншим, ніж у попередньому сезоні: 24 см проти 33 см. Але «Київавтодор» вивіз зі столиці майже вдвічі більше, ніж попереднього року: 58,4 тис. тонн проти 29 тис. тонн у 2014/2015 рр.

Наведена вище інфографіка дає можливість зробити ще одне показове порівняння. Протягом двох сезонів – 2014/2015 та 2015/2016 – прибиральники вивезли з Києва сумарно 87 тис. тонн снігу, а сніговий покрив у ці роки дорівнював 57 см (33 см + 24 см). Приблизно стільки ж снігу випало у Києві лише за одну зиму 2011/2012 рр. Але п’ять років тому комунальники вивезли значно більше зі столиці – 142 тис. тонн снігу (проти 87 тис. тонн).

Бондаренко водночас сумнівається, що порівняно високі показники вивезення снігу у минулі роки свідчать про справжні обсяги виконаної роботи – ці дані могли бути перебільшені. «Обсяг виконаної роботи не підлягає контролю та обчислюванню, це ж не викопана яма, де можна вирахувати об’єм», – депутат припускає, що інколи може йтись про списання коштів на паливно-мастильні матеріали, амортизацію, сіль.

Використання автопарку і справді викликає запитання. Попри помітну різницю у висоті снігу та обсягах його вивезення кількість задіяної техніки для прибирання з року в рік зростає. 142 тис. тонн снігу у 2011/2012 рр. вивозили 286 одиниць техніки, а 58,4 тис. тонн у 2015/2016 рр. – 375 одиниць техніки.

«Главком» просив надати інформацію про обсяг пального, який у різні роки витрачався для вивезення снігу. Але такої інформації у «Київавтодору» немає. Мовляв, «добове розмежування пальногоза видами робіт для кожної одиниці техніки не ведеться, оскільки одна і та сама машина впродовж доби виконує декілька завдань».

Крім того, у «Київавтодорі» зазначили, що «вивезення снігу здійснюють не лише шляхово-експлуатаційні підприємства цієї комунальної корпорації, а й підприємства житлово-комунального господарства та інші установи і організації». Звичайно, це уточнення заважає робити категоричні висновки, але жодним чином не пояснює протиріч, які можна побачити у цифрах «Київавтодору».