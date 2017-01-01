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    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки

    • Сьогодні, 10:44
    • Розсилка

    Жительницу Брюсселя Катрин Блумен легко можно назвать обладательницей самой большой в Бельгии (возможно, и в Европе) коллекции игрушек: их у нее тысячи и тысячи

    Как рассказала 86-летняя женщина изданию La Derniere Heure, основой коллекции стало увлечение колокольчиками, позже она стала собирать мягкие игрушки и многое другое (в том числе плюшевых медведей, открывалки и модельки из киндер-сюрпризов).

    «Это все, что у меня есть. Не стало мужа, не стало сына. Они мне как дети», — рассказала бабушка, которой в последнее время трудно выходить из дома и пополнять коллекцию на блошиных рынках.

    Блумен раз в неделю занимается уборкой и переставляет игрушки с места на место (но в строгом порядке). Точное число экспонатов подсчитать невозможно, приблизительная цифра — более 20 тыс. штук. «Новые» игрушки приносят люди, которые собирались их выбросить, но услышали об увлечении старушки или прочитали ее объявление в местных газетах.

    Как выглядит дом, где по всем поверхностям и полкам аккуратно расставлены разные вещи, — в фоторепортаже из Брюсселя.

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    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки
    20 тысяч мягких игрушек. Невероятная коллекция 86-летней бельгийки

    Джерело: Газета.Ру

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