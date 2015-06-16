«Американская история ужасов»: как выглядят настоящие дома с привидениями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотограф Сеф Лавлес является настоящим экспертом в области заброшенных домов.

Для поиска объектов для съемки он много путешествует, общается с людьми и находит строения, которые словно сошли с экранов хорроров.

Каждый из этих домов сопровождает история, а некоторые так и вовсе вызывают одно желание — обходить их стороной и как можно дальше.

Свои фотопутешествия по заброшенным домам Сеф оформил в книгу «13: Американская история ужасов». В нее вошли детальные фотографии строений, их истории и свидетельства жителей, проживающих по соседству.

Джерело: BigPicture