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    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life

    • Сьогодні, 19:17
    • Розсилка
    <span>Ральф Крейн</span>
    Ральф Крейн

    На протяжении нескольких десятилетий он одинаково искусно снимал новостные, уличные и портретные фотографии

    Ральф Крейн – штатный фотограф легендарного журнала Life, много путешествовавший, постоянно носивший с собой стремянку и, как правило, увешанный тремя фотокамерами.

    Крейн – немец по происхождению, прославился как разносторонний фотограф. Уйдя на пенсию, переехал в Швейцарию, но продолжал работать для Time Inc. Скончался в 1988 году в возрасте 74 лет в Женеве.

    Ральф Крейн быстро двигался, всегда работал в часы рассвета и заката и, казалось, обходился минимальным пайком и четырьмя чаями со льдом, которые выпивал залпом, чтобы сэкономить время.

    Подборка фотографий разных лет от Ральфа Крейна:

    1 з 111
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    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Брижит Бардо
    Брижит Бардо
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джиа Скала, Лос-Анджелес, 1961
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Владельцы чёрных кошек со своими любимицами пришли на кастинг к фильму «Истории ужаса», Голливуд, 1961
    Владельцы чёрных кошек со своими любимицами пришли на кастинг к фильму «Истории ужаса», Голливуд, 1961
    Владельцы чёрных кошек со своими любимицами пришли на кастинг к фильму «Истории ужаса», Голливуд, 1961
    Владельцы чёрных кошек со своими любимицами пришли на кастинг к фильму «Истории ужаса», Голливуд, 1961
    Владельцы чёрных кошек со своими любимицами пришли на кастинг к фильму «Истории ужаса», Голливуд, 1961
    Владельцы чёрных кошек со своими любимицами пришли на кастинг к фильму «Истории ужаса», Голливуд, 1961
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Советские танки в Праге, 1968
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Президент Джон Кеннеди объявляет о морской блокаде во время «Кубинского ракетного кризиса», октябрь, 1962
    Занятие по сёрфингу, 1959
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life
    Викки Дуган
    Викки Дуган
    Викки Дуган
    Викки Дуган
    Викки Дуган
    Викки Дуган
    Викки Дуган
    Викки Дуган
    Викки Дуган
    Викки Дуган
    Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life

    Джерело: cameralabs.org
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