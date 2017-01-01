Джон Кеннеди, Бриджит Барто и советские танки в Праге глазами фотографа журнала Life



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ральф Крейн

На протяжении нескольких десятилетий он одинаково искусно снимал новостные, уличные и портретные фотографии

Ральф Крейн – штатный фотограф легендарного журнала Life, много путешествовавший, постоянно носивший с собой стремянку и, как правило, увешанный тремя фотокамерами.

Крейн – немец по происхождению, прославился как разносторонний фотограф. Уйдя на пенсию, переехал в Швейцарию, но продолжал работать для Time Inc. Скончался в 1988 году в возрасте 74 лет в Женеве.

Ральф Крейн быстро двигался, всегда работал в часы рассвета и заката и, казалось, обходился минимальным пайком и четырьмя чаями со льдом, которые выпивал залпом, чтобы сэкономить время.

Подборка фотографий разных лет от Ральфа Крейна: