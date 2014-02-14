Голые свадьбы на Ямайке и другие забавные традиции Дня святого Валентина
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Вот и настал день, которого так ждали владельцы цветочных магазинов.
Сегодня розы, тюльпаны и прочие хризантемы разлетаются быстрее, чем горячие пирожки на «Привозе» в Одессе.
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Цветы на пару с валентинками — главные символы Дня всех влюбленных. И в этом Украина ничем не отличается от Новой Каледонии. Однако не везде этот праздник состоит из набора стереотипов. В некоторых странах существуют весьма экстравагантные традиции.
Джерело: BigPicture