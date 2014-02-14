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    Голые свадьбы на Ямайке и другие забавные традиции Дня святого Валентина

    • Сьогодні, 18:45
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    Вот и настал день, которого так ждали владельцы цветочных магазинов.

     Сегодня розы, тюльпаны и прочие хризантемы разлетаются быстрее, чем горячие пирожки на «Привозе» в Одессе.

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    Цветы на пару с валентинками — главные символы Дня всех влюбленных. И в этом Украина ничем не отличается от Новой Каледонии. Однако не везде этот праздник состоит из набора стереотипов. В некоторых странах существуют весьма экстравагантные традиции.

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    Больше всех оригинальничают, естественно, японцы. В Стране восходящего солнца 14 февраля считается мужским праздником. Причем девушки оказывают знаки внимания не только возлюбленным, но и всем друзьям и родственникам мужского пола. До прекрасной половины человечества дело доходит через месяц. Белый день — японский аналог нашего 8 Марта — отмечается 14 марта. Мужчины дарят женщинам подарки как бы в благодарность за День святого Валентина.
    Кроме того, в Японии День всех влюбленных еще и самый шумный. Гвоздем праздника почти во всех городах является конкурс на самое громкое признание в любви.
    Все желающие поведать миру о своих чувствах по очереди взбираются на специальный помост и что есть мочи орут: «Я тебя люблю!» — или что-то в этом роде.
    На Ямайке 14 февраля забывают о стеснении и робости. В 2001 году одна местная туристическая компания организовала для клиентов смелый аттракцион — голую свадьбу.
    На молодоженах были надеты только обручальные кольца. Эксперимент удался, и с тех пор на острове вошло в традицию проводить в День святого Валентина нудистские торжества. Со временем такие мероприятия распробовали и туристы, и теперь отбоя нет от желающих совместить два праздника в один, да еще суперколоритный фотоальбом со свадьбы получить.
    Если не знаете, что оригинального написать на картонном сердечке, рекомендуем ознакомиться с «Руководством для молодого человека по написанию валентинок». Читается, правда, довольно тяжело: этот мануал издали во Франции в 1797 году. Помимо пикантных поэтических посланий, эта книга повествует и о тонкостях обычая обмениваться подарками в День святого Валентина. По канонам — многие французы следуют им и сегодня — девушкам следует дарить помидоры. Они, оказывается, пробуждают желание.
    А в некоторых ортодоксальных мусульманских странах, к примеру в Иране и Саудовской Аравии, День всех влюбленных находится под запретом. Сквозь призму законов шариата этот праздник представляется блудливым и развращающим: он пагубно действует на умы граждан и пропагандирует греховные традиции. На тех, кто осмелится нарушить запрет, накладывается очень солидный штраф. Вот бы посмотреть, как какой-нибудь бунтарь крадется в ночи с плюшевым медведем, спрятанным в чемодане с двойным дном.
    Голые свадьбы на Ямайке и другие забавные традиции Дня святого Валентина

    Джерело: BigPicture
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    фотограф
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