Голые свадьбы на Ямайке и другие забавные традиции Дня святого Валентина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вот и настал день, которого так ждали владельцы цветочных магазинов.

Сегодня розы, тюльпаны и прочие хризантемы разлетаются быстрее, чем горячие пирожки на «Привозе» в Одессе.

Цветы на пару с валентинками — главные символы Дня всех влюбленных. И в этом Украина ничем не отличается от Новой Каледонии. Однако не везде этот праздник состоит из набора стереотипов. В некоторых странах существуют весьма экстравагантные традиции.