Кортни Кардашьян поразила акробатикой в октровенном бикини

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Кортни занимается спортом и придерживается диеты, исключающей глютен и молоко

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян на отдыхе поразила папарацци своей акробатикой в бикини.

Звезда в стрингах делала колесо на лужайке мексиканского отеля Punta Mita.

Для отдыха выбрала купальник бренда White Fox.

18 апреля Кортни исполнилось 38 лет, она старшая из сестер Кардашьян.

От отношений со Скоттом Дисиком Кортни Кардашьян воспитывает троих детей, в прошлом году пара рассталась.

Кортни занимается спортом и придерживается диеты, исключающей глютен и молоко.

Не ест сахара и выбирает только органические продукты.

Джерело: Gazeta.ua