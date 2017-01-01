Откровенная фотосессия модели Саманты Хупс, отказавшейся от карьеры в хоккее на траве

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Прежде, чем стать звездой модельного бизнеса, девушка училась в Университете штата Пенсильвания и играла в хоккей на траве за университетскую команду

Это сейчас 26-летняя блондинка Саманта Хупс - звезда журнала Sports Illustrated. Прежде, чем стать звездой модельного бизнеса, девушка училась в Университете штата Пенсильвания и играла в хоккей на траве за университетскую команду.

Но когда Саманту стали приглашать на съемки, ей пришлось отказаться от спорта. Хокей, даже на траве - игра контактная. Во время тренировок и матчей девушка получала синяки, что существенно ухудшало «товарный вид» и было существенным минусом для карьеры модели.

Ежегодник Sports Illustrated Swimsuit, один из самых престижных среди профессиональных фотомоделей, выходит в свет уже 53 года. Для него позировали такие знаменитости, как Хайди Клум, Кэтрин Уэбб, Кристи Бринкли, Женевьева Мортон, Рейчел Хантер, Айрлэнд Болдуин, Петра Немцова, Наташа Барнард, Тайра Бэнкс и многие другие.