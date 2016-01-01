Самые красивые и необычные фонтаны мира 2016



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мало что в городской архитектуре может радовать глаз так сильно, как роскошный вид фонтана, поднимающего ввысь струи чистой и прозрачной воды.

Даже самый простой и невзрачный фонтан доставляет удовольствие прохожим и оживляет городской пейзаж, но ведь существует множество фонтанов, которые могут считаться настоящими шедеврами архитектуры.

В нашей сегодняшней подборке мы представляем вам наиболее удивительные и красивые на сегодняшний день фонтаны мира.

Джерело: Fullpicture.ru