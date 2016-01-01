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    Самые красивые и необычные фонтаны мира 2016

    • Сьогодні, 08:12
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    Мало что в городской архитектуре может радовать глаз так сильно, как роскошный вид фонтана, поднимающего ввысь струи чистой и прозрачной воды.

    Даже самый простой и невзрачный фонтан доставляет удовольствие прохожим и оживляет городской пейзаж, но ведь существует множество фонтанов, которые могут считаться настоящими шедеврами архитектуры.

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    В нашей сегодняшней подборке мы представляем вам наиболее удивительные и красивые на сегодняшний день фонтаны мира.

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    Шоу танцующих фонтанов перед отелем Белладжио в американском городе Лас-Вегасе. Струи воды взмывают вверх под музыку из классических произведений или известных поп-баллад.
    Самый известный фонтан Австралии расположен в городе Сидней. Архитектурная композиция фонтана Арчибальда состоит из трех скульптур древнеримских богов: Аполлона, Тессея и Дианы. Свое название фонтан получил в честь политического деятеля и журналиста Джона Арчибальда, который считается национальным героем Австралии.
    Фонтан Богатства в Сингапуре является одним из самых больших фонтанов в мире. Это грандиозное бронзовое сооружение спроектировано по всем правилам китайской практики фэншуй, а интересная особенность фонтана состоит в том, что струи в нем бьют сверху вниз.
    Фонтан Наций находится на территории тематического парка развлечений «Дисней Уорлд», в городке Лейк Буэна Виста (Штат Флорида, США). Фонтан «танцует» под музыку из популярных диснеевских мультфильмов.
    Дворцовый ансамбль в Петербурге включает в себя множество больших и малых фонтанов, удивляющих своим великолепием. Фонтаны Петергоффа считаются самыми красивыми во всей России.
    Весьма необычный фонтан, который находится на испанском острове Менорка. Вода в нем течет из крана, который на первый взгляд, будто бы висит в воздухе.
    Одно из красивейших архитектурных сооружений Рима, большой фонтан, выполненный в стиле барокко и украшенный скульптурными композициями.
    Очень красивый футуристический фонтан, который находится в Барселоне, одном из крупнейших городов Испании.
    Скульптура огромного великана с хрустальными глазами, изо рта которого льется водопад. Кстати, этот фонтан, который находится в Австрийском городе Инсбруке, является также и входом в подземный музей кристаллов Сваровски.
    Несмотря на название, Букингемский фонтан расположен в американском городе Чикаго. Он представляет собой настоящее произведение искусства, которое особенно завораживает в вечернее время, когда включается светомузыкальное шоу.
    Фонтан, который расположен на 71-м шоссе, вблизи города Оайо (США). Фонтан 71 выполнен в форме кольца, с внутренней стороны которого бьет ключом вода.
    Фонтаны в японском городе Осака представляют собой геометрические фигуры, «парящие» высоко над поверхностью водной глади пруда.
    Невероятный мост-фонтан, расположенный в Сеуле, столице Южной Кореи. Интересной особенностью фонтана «Лунная радуга» является то, что его струи бьют не вверх, а в стороны и вниз, что делает его похожим на водопад.
    Самый высокий в мире фонтан находится в городе Джидда, в Саудовской Аравии. Он непрерывно выбрасывает вверх струю воды невероятной высоты – целых 312 метров.
    Самые красивые и необычные фонтаны мира 2016

    Джерело: Fullpicture.ru

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