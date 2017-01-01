СМИ выяснили личность таинственного спутника Олега Ляшко

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Лидера «Радикальной партии» неоднократно в последнее время видят вместе с киевским студентом-экономистом

Около месяца назад лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко заметили на отдыхе в Австрии. Политик прогуливался по улицам Вены, а в одном из самых дорогих кафе Вены около Музея принцессы Сиси в компании неизвестного молодого человека Ляшко был замечен на летней терассе, об этом пишет «Страна».

По информации издания стало известно с кем в тот день пил кофе главный радикал.

Таинственного венского спутника Олега Ляшко зовут Даниэль Лайс. Ему 23 года. Молодой человек учится в КНЭУ (Киевский национальный экономический университет). Эту информацию журналистам подтвердили как однокурсники парня (опознавшие его на фото), так и источники в окружении Ляшко.

Олег Ляшко и Даниэль Лайс в венском кафе, фото: tabloid

По их данным, в 90-е годы родители молодого человека переехали в Германию, но поступать Даниэль вернулся в Украину. При этом гражданство у него немецкое.

Свою страничку на Facebook он ведет вяло, но на немецком языке. Здесь есть несколько личных фото, а основной массив - перепосты смешных видео.

Даниэль Лайс следит за своей физической формой. Он посещает спортклуб премиум класса Sport Life Dynamo. Годовой базовый абонемент стоит сюда 25 тыс. грн. Это новый «Спортлайф» в самом центре города на территории стадиона «Динамо» им. В. В. Лобановского. Здесь есть wellness-зона с 25-метровым бассейном, русская баня, римская парная, финская сауна.

Sport Life Динамо, фото: sportlife.ua

При этом в клубе его видели с личным водителем Олега Ляшко. Причем телефон последнего оставлен в «Спортлайфе» как контактный телефон Даниэля.

Отметим, что Олега Ляшко вместе с Даниэлем видели неоднократно и в столичном Пассаже на Крещатике. Там они пили горячие напитки и ели десерты в одной из кофеен. Фото прислали читатели «Страны».

Даниэль Лайс и Олег Ляшко в столичной кофейне, фото: Страна

Отметим, Олег Ляшко за последних несколько месяцев побывал в Швейцарии на День святого Валентина и провел в марте выходные в Австрии. А на новогодние праздники со своим кумом Сухиным летал в Таиланд.