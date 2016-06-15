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    У Мелании Трамп появился двойник

    • Сьогодні, 09:51
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    От средств массовой информации ничего не скрыть. На этот раз они даже нашли точную копию Мелинии Трамп, а как бонус и Дональда.

    После того, как Дональда Трампа выбрали действующим президентом Соединенных Штатов Америки, у 45-летней Миры Цур карьера пошла вверх.

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    Израильская актриса и модель невероятно похожа на первую леди США Меланию Трамп.

    Кроме того, новоиспеченная звезда уже давно живет и работает в Нью-Йорке и зарабатывает на жизнь тем, что перевоплощается в Меланию для игры в кино, рекламы и фото.

    Партнером по съемочной площадке Миры является актер Джон ДиДоменико, который, собственно и играет Дональда Трампа.

    Шоу с участием актеров стало невероятно популярным, сразу после того, как стартовала предвыборная кампания Трампа. Цур приняла участие уже в 8 крупных проектах, в которых она перевоплощалась с Меланию, она звезда уверена, что это только начало головокружительной карьеры.

    Гонорар актрисы достигает 3000 долларов за одно шоу и актрисе нравится, что она занимается любимым делом.

    «Я обожаю Дональда и Меланию Трамп. Это делает мою работу еще приятнее» - призналась Цур.

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    У Мелании Трамп появился двойник
    У Мелании Трамп появился двойник
    У Мелании Трамп появился двойник
    У Мелании Трамп появился двойник
    У Мелании Трамп появился двойник
    У Мелании Трамп появился двойник
    У Мелании Трамп появился двойник

    Джерело: beauty.ua
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