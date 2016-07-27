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    Украинская певица похвасталась идеальной фигурой

    • Сьогодні, 12:40
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    Артистка выложила в соцсети кадр, на котором исполняет один из сложнейших гимнастических трюков.

    Фотография певицы и телеведущей Lilu в соцсети собрала немало отметок «Мне нравится», так как она одна из немногих, кто во время новогодних праздников каждый свободный час проводила в тренажерном зале. Свою фотографию в голубом специальном комбинезоне собственного производства Lilu подписала словами мотивации: 
     Дружите только со счастливыми, они заразят Вас счастьем Ну, и со спортивными, они заразят Вас спортом соответственно. 
    Восторженные отзывы поклонников часто заставляют Lilu действовать и создавать для людей. Так и сейчас - комбинезон, в котором она выполняет сложное движение головой вниз, был разработан самой артисткой, чтобы доказать, что одежда для спорта может быть и удобной и подчеркивать достоинства фигуры. Но и на этом Lilu не остановилась, предложив всем женщинам Украины индивидуальный пошив подобного комбинезона для занятий спортом согласно особенностям их фигуры. 

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    Украинская певица похвасталась идеальной фигурой
    Украинская певица похвасталась идеальной фигурой
    Украинская певица похвасталась идеальной фигурой
    Украинская певица похвасталась идеальной фигурой
    Украинская певица похвасталась идеальной фигурой
    Украинская певица похвасталась идеальной фигурой


    «Я считаю, что сейчас культ спорта и здорового образа жизни. Красивая спортивная одежда всегда мотивирует на результат!», - рассказала певица.

    Как видим, случай артистки действительно доказывает, что красивая одежда влияет на желание добиваться успеха в построении красивого тела.
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