Украинская певица похвасталась идеальной фигурой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артистка выложила в соцсети кадр, на котором исполняет один из сложнейших гимнастических трюков.

Фотография певицы и телеведущей Lilu в соцсети собрала немало отметок «Мне нравится», так как она одна из немногих, кто во время новогодних праздников каждый свободный час проводила в тренажерном зале. Свою фотографию в голубом специальном комбинезоне собственного производства Lilu подписала словами мотивации:

Дружите только со счастливыми, они заразят Вас счастьем Ну, и со спортивными, они заразят Вас спортом соответственно.

Восторженные отзывы поклонников часто заставляют Lilu действовать и создавать для людей. Так и сейчас - комбинезон, в котором она выполняет сложное движение головой вниз, был разработан самой артисткой, чтобы доказать, что одежда для спорта может быть и удобной и подчеркивать достоинства фигуры. Но и на этом Lilu не остановилась, предложив всем женщинам Украины индивидуальный пошив подобного комбинезона для занятий спортом согласно особенностям их фигуры.

«Я считаю, что сейчас культ спорта и здорового образа жизни. Красивая спортивная одежда всегда мотивирует на результат!», - рассказала певица.

Как видим, случай артистки действительно доказывает, что красивая одежда влияет на желание добиваться успеха в построении красивого тела.