Британский ученый рассказал, как праздники влияют на наш мозг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Независимо от того, любите вы Рождество или нет, избежать его очень сложно.

Рождество – особенное время года: мы обмениваемся подарками, звоним дальним родственникам, с которыми редко общались, и с удовольствием уплетаем разные вкусности. Но праздники могут стать как стрессом, так и отдыхом. Независимо от того, любите вы Рождество или нет, избежать его очень сложно.

Рождество, кроме всего прочего, влияет на мозг человека. Перечислю главные аспекты воздействия рождественских праздников на ваш мозг.

Праздничное настроение

Радость, связанная с Рождеством, может повлиять на химические вещества в мозгу (дофамин и серотонин), от которых зависит уровень счастья. Дофамин является важной частью «системы вознаграждения» мозга, поскольку вызывает ощущение удовольствия. Серотонин, тем временем, повышает чувства достоинства и сопричастности. Поэтому когда речь идет о праздничном настроении, эти два вещества играют свою роль.

Ученые Копенгагенского университета провели исследование, цель которого заключалась в том, чтобы определить области человеческого мозга, отвечающие за рождественское настроение. Участникам показывали фотографии на тему Рождества. У тех, кто отмечает праздник, повысилась активность в сенсомоторной, премоторной и первичной моторной коре, а также в теменной доле. Считается, что эти области связаны с духовностью, физическими чувствами и распознаванием лиц. Конечно, результаты исследования нужно интерпретировать с некой осторожностью, но все-таки интересно понаблюдать за физическим воздействием праздничного настроения на наш мозг.

Стресс

Не все считают Рождество исключительно периодом радости и веселья. У многих праздники вызывают сильный стресс. Чтобы вывести из себя даже самого спокойного человека, достаточно походов по магазинам в поисках идеального подарка для второй половинки или попыток приготовить идеальную индейку для голодных гостей. Стресс может повлиять и на ваш организм, спровоцировав автоматический выброс адреналина и кортизола. Более того, исследования показывают, что кортизол может достаточно сильно влиять на работу гиппокампа, ухудшая тем самым память и способность выполнять множественные задания.

Рождество – особенное время года: мы обмениваемся подарками, звоним дальним родственникам, с которыми редко общались, и с удовольствием уплетаем разные вкусности. Но праздники могут стать как стрессом, так и отдыхом. Независимо от того, любите вы Рождество или нет, избежать его очень сложно.

Рождество, кроме всего прочего, влияет на мозг человека. Перечислю главные аспекты воздействия рождественских праздников на ваш мозг.

Вручение подарков

Вручение и получение подарков – древняя рождественская традиция. Нет ничего более приятного, чем смотреть, как дорогие вам люди светятся от счастья, получив идеальный подарок. Но почему же этот процесс приносит столько радости? Щедрость связана с системой вознаграждения, и вызывает у человека выпуск дофамина и эндорфинов. Ученые называют приподнятые чувства, которые испытает человек, помогающий другим, «подъемом помогающего». Химические вещества, вызывающие этот подъем, снижают стресс и повышают желание повторять добрые поступки. Несмотря на то, что после покупки тапочек для любимой тетушки вы остались без денег, мозг компенсирует этот негатив химическим вознаграждением.

Сближение с семьей и друзьями

Квинтэссенция Рождества – собраться за одним столом с людьми, которых вы любите. Сложно даже представить себе, чтобы период рождественских праздников прошел без мыслей о семье и друзьях. Близость с особенными для вас людьми может привести к выпуску в мозгу гормона под названием окситоцин. Окситоцин является двигателем материнского поведения, доверия и социальной привязанности. Соответственно, этот гормон может объяснить те теплые, приятные ощущения, которые вы испытываете на Рождество, находясь в кругу любимых вами людей.

Переедание

Любимая еда и напитки – еще одна часть Рождества. Но переедание может повлиять на ваш мозг, активировав связку гипоталамус – иммунная система. Это запускает иммунную реакцию и небольшое воспаление, из-за чего вы можете плохо себя чувствовать. Конечно, одноразовое переедание не приведет к большим проблемам, но когда это входит в привычку, воспаление становится хроническим, и может повысить риск развития диабета 2 типа и сердечнососудистых заболеваний.

Но не переживайте, если мысли о Рождестве захватили весь ваш мозг. Скоро придет январь, и все вернется на круги своя.

Джерело: nv.ua