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    Смертельная игра «Синий кит»: существует ли проблема на самом деле

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    Опасна ли игра &laquo;Синий кит&raquo; для подростков
    Опасна ли игра «Синий кит» для подростков

    Так ли опасна игра «Синий кит», как многие думают

    В начале февраля украинское общество всколыхнули новости о так называемых смертельных играх «Синий кит» в соцсетях. Якобы, подростки настолько поддаются влиянию неизвестных кураторов опасной игры, что совершают самоубийства.

    «Скотч» попытался разобраться, насколько серьезна проблема и стоит ли родителям опасаться за своих детей.

    Откуда выплыл «Синий кит»

    О «Синем ките» российские СМИ писали еще в прошлом году – тогда «Новая газета» провела скандальное расследование о группах смерти. Многие весьма предвзято отнеслись к материалу,  в котором эмоционально и необъективно излагалась история создания смертельных пабликов в соцсетях и делались однозначные выводы о взаимосвязи «Синего кита» и увеличения количества самоубийств подростков в России.

    Как бы там ни было, тема всплыла на поверхность, был задержан один из организаторов группы «Синий кит» «Вконтакте» Филипп Лис, возбуждены уголовные дела.

    На какое-то время тема затихла.

    Тем не менее, уже без своих основателей, группы смерти по-прежнему продолжали существование и росли, словно грибы после дождя. Активно о «Синем ките» заговорили снова в феврале 2017 года после нескольких попыток самоубийства подростков.

    По информации  российского издания «Медуза», Следственный комитет и МВД обратили внимание на «группы смерти». 17 февраля в Северной Осетии задержали четверых координаторов «групп смерти»».

    В феврале следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» по факту попытки суицида двух девушек-подростков. По версии следствия, «неустановленные лица через аккаунты в соцсетях оказывали на девочек психологическое давление, давали опасные для здоровья задания».

    «Синий кит» в Украине

    Откуда взялась игра «Синий кит»
    Откуда взялась игра «Синий кит»

    В Украине о «Синем ките» заговорили практически в то же время – СМИ сообщали о нескольких инцидентах с подростками. Так, 13 февраля «Новое время» со ссылкой на киберполицию Украины сообщало о двух смертельных случаях в Донецкой и Ивано-Франковской областях.

    Далее по нарастающей новости про смертельные группы начали появляться практически каждый день: 15 февраля в Херсоне полиция предотвратила самоубийства двух 17-летних девушек. Похожий инцидент с двумя подростками произошел 19 февраля в Киеве, подростки остались живы.

    В городе Дубно в Ровенской обалсти полиция выявила целую группу подростков, которые играли в «смертельные игры». Последний случай, зафиксированный правоохранителями, произошел в Луцке – ребенка успели спасти.

    По словам главы киберполиции Сергея Демедюка в интервью «НВ», когда полицейские блокируют одну группу, подростки находят другую и снова регистрируются, продолжают «игру». Если ввести в поиске соцсети хэштег #синий, то результаты шокируют: буквально каждую минуту регистрируется новый участник.

    Только в течение 12 февраля было выявлено 13 тысяч украинских пользователей в этих группах.

    Родители, встревоженные новостями, начали обращаться в полицию и в тех случаях, когда «Синий кит» не угорожал их детям. Три подобных случаях зарегистрировали во Львовской области. В последних случаях дети обещали родителям совершить самоубийства, но смертельные группы здесь замешаны не были.

    Как играют в «Синего кита»

    Подростки вырезают «синего кита» на руке
    Подростки вырезают «синего кита» на руке

    Вспомните, в детстве, вы также могли играть в похожую вирусную игру, но гораздо проще – например, приходило «письмо счастья», которое надо было распространить в течение определенного времени, иначе вас ожидало «таинственное проклятие» и тому подобное. Естественно, никто и не думал подобные бумажки воспринимать всерьез, а тем более верить в написанное.

    В игре «Синий кит», кажется, все немного серьезней.  Чтобы поучаствовать в игре, необходимо оставить хэштег #синийкит на своей странице в соцсети. Хэштег нередко сопровождается стихами; вот довольно типичные:

    Синий дом, что стоит на волнах

    Синий кит, что плывет в облаках

    Забирай меня, кит, к себе

    Я жду инструкций. Я готова к игре.

    Игра начинается после публикации сообщения: с пользователем, якобы, связывается «куратор» игры, обычно с аккаунта, который нельзя идентифицировать. Он объясняет правила:

    • никому не говорить об этой игре;
    • всегда выполнять мои задания, каким бы оно не было;
    • за невыполнение любого задания ты исключаешься из игры навсегда и тебя ждут плохие последствия.

    Также куратор выдает задания; их, скорее всего, 50 — по одному на день (вероятно, это отсылка к книге «50 дней до моего самоубийства»).

    Как сообщает «Медуза», существует типовой список заданий — его (текстом и картинкой) прислали сразу несколько играющих и желающих играть в «Синего кита» пользователей «ВКонтакте».

    Задания связаны с нанесением физического вреда себе («на руке лезвием вырезать f57»), китами («нарисовать кита на листочке») и страхом («целый день смотреть страшные видео»).

    Для выполнения некоторых заданий игрок должен забраться на крышу высоток. Задания с 30-го по 49-е такие: «ты каждый день в 4:20 просыпаешься, смотришь видео, слушаешь музыку, и каждый день делаешь по одному порезу на руке, разговариваешь с китом».

    Последнее задание — самоубийство.

    Бывают нетиповые задания, например, некоторым пользователям «кураторы» предлагают перебежать дорогу перед автомобилем и снять это на видео (такой вид развлечения получил среди подростков название «беги или умри»).

    Если пользователь решает покинуть игру, «куратор» обещает прийти к нему домой и убить его родителей. Как пишут пользователи имиджборда «Двач», чтобы узнать адрес, «куратор» отправляет пользователю ссылку на сервис, фиксирующий геоданные либо ip-адрес.

    Один парень рассказал, что одноклассник его младшего брата, участвовавший в «Синем ките», не решался покинуть игру именно из-за таких угроз — оба учатся в седьмом классе одной из крымских школ.

    Так ли опасен «Синий кит», как его рисуют

    Может ли «Синий кит» довести до суицида
    Может ли «Синий кит» довести до суицида

    На фоне массовой истерии, которая только подкрепляется сообщениях о новых инцидентах с подростками, страх перед «Синим китом», многим кажется вполне оправданным. Тем не менее, некоторые психологи считают, что «Синий кит» - это лишь часть городской легенды, не более, и не влияет на количество подростковых самоубийств.

    «Страшные истории о том, что игра «Синий кит» подталкивает к самоубийству, представляют собой классическую городскую легенду, при этом существует явление остенсии, при котором человек воплощает в жизнь фольклорный сюжет, например, кто-то, наслушавшись историй про игру «Синий кит», может создать соответствующий паблик», — говорится в комментарии «Медузе», который подготовили специалисты исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» Института общественных наук при РАНХиГС Александра Архипова, Мария Волкова и Анна Кирзюк.

    Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук Дмитрий Громов также считает, что истории про «Синего кита» — это разновидность легенды.

    «Эпидемии слухов (в том числе, построенных по типу городских легенд) основываются на фобиях, существующих в обществе. Здесь может подключаться часто встречающийся у подростков интерес к тематике суицида. Но надо понимать, что молодые люди, которые интересуются суицидом, в подавляющем большинстве случаев к нему вовсе не стремятся. Для подросткового сознания это что-то вроде страшилок про «Черную руку» или «Синие занавески», такая экстремальная грань, подходя к которой, можно пощекотать себе нервы, а потом обсудить это в кругу сверстников. Для подростков такая деятельность — часть процесса освоения мира», — сказал Громов.

    Что интересно, согласно данным Госстата Украины, подростки действительно склонны больше других категорий населения к самоубийствам, но вот подталкивает их к этому не «группы смерти», а отсутствие внимания со стороны родителей.

    По данным Государственного комитета статистики Украины, на 100 тыс. человек приходится 22 самоубийства (средний показатель в мире – 14,5 человек на 100 тысяч). Большинство совершивших самоубийство – подростки в возрасте до 14 лет. Причем в эту статистику не входят случаи неудавшихся самоубийств, которые, по оценкам психологов, составляют 6-7 случаев на 100 тыс. человек.

    В решении покончить жизнь самоубийством не играет роли социальный статус или уровень благосостояния семьи. Чаще всего попытки добровольно уйти из жизни предпринимают психически здоровые и благополучные дети.

    Среди детей-самоубийц 60% — дети из нормальных, полноценных семей. Почти 70% суицидов совершают психически здоровые дети. В результате анализа трагических фактов, можно утверждать, что в большинстве случаев, причина детского суицида – это отсутствие общения с близкими, ограниченное внимание к детям.

    «И причина не в том, что родители не любят своих детей. Мы живем в век технологий и карьерных устремлений, ускоряется ритм жизни и родителям часто некогда вникать в проблемы детей. Взрослые вспоминают себя в детстве и уверены – дети справятся, ведь мы справлялись с этими же проблемами. Но ведь сейчас совсем иная нагрузка на психику — другое телевидение, кино, появился интернет. Еще 15-20 лет назад, когда нас не понимали наши родители, а это обычная подростковая проблема, – мы несли свои проблемы во двор, к своим реальным, а не виртуальным друзьям. У нас была реальная жизнь. Сейчас же поколение, родившееся на сломе тысячелетий, предпочитает виртуальную реальность», - пишет в статье для «РБК» директор благотворительно фонда «Объединение мировых культур» Елена Кобец.

    По ее словам проблема заключается в том, что виртуальность порождает одиночество, с которым подросток не в состоянии справиться самостоятельно. И иногда, реальная жизнь воспринимается как игра с возможностью перезагрузки. Именно поэтому причиной самоубийства становится плохая оценка, грубое замечание учителя, конфликт со сверстниками или потерянная вещь. А иногда самоубийство – это поиск новых впечатлений или самовыражение, как это было в случае с «группами смерти».
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