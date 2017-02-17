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Опасна ли игра «Синий кит» для подростков

Так ли опасна игра «Синий кит», как многие думают

В начале февраля украинское общество всколыхнули новости о так называемых смертельных играх «Синий кит» в соцсетях. Якобы, подростки настолько поддаются влиянию неизвестных кураторов опасной игры, что совершают самоубийства.

«Скотч» попытался разобраться, насколько серьезна проблема и стоит ли родителям опасаться за своих детей.

Откуда выплыл «Синий кит»

О «Синем ките» российские СМИ писали еще в прошлом году – тогда «Новая газета» провела скандальное расследование о группах смерти. Многие весьма предвзято отнеслись к материалу, в котором эмоционально и необъективно излагалась история создания смертельных пабликов в соцсетях и делались однозначные выводы о взаимосвязи «Синего кита» и увеличения количества самоубийств подростков в России.

Как бы там ни было, тема всплыла на поверхность, был задержан один из организаторов группы «Синий кит» «Вконтакте» Филипп Лис, возбуждены уголовные дела.

На какое-то время тема затихла.

Тем не менее, уже без своих основателей, группы смерти по-прежнему продолжали существование и росли, словно грибы после дождя. Активно о «Синем ките» заговорили снова в феврале 2017 года после нескольких попыток самоубийства подростков.

По информации российского издания «Медуза», Следственный комитет и МВД обратили внимание на «группы смерти». 17 февраля в Северной Осетии задержали четверых координаторов «групп смерти»».

В феврале следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» по факту попытки суицида двух девушек-подростков. По версии следствия, «неустановленные лица через аккаунты в соцсетях оказывали на девочек психологическое давление, давали опасные для здоровья задания».

«Синий кит» в Украине

Откуда взялась игра «Синий кит»

В Украине о «Синем ките» заговорили практически в то же время – СМИ сообщали о нескольких инцидентах с подростками. Так, 13 февраля «Новое время» со ссылкой на киберполицию Украины сообщало о двух смертельных случаях в Донецкой и Ивано-Франковской областях.

Далее по нарастающей новости про смертельные группы начали появляться практически каждый день: 15 февраля в Херсоне полиция предотвратила самоубийства двух 17-летних девушек. Похожий инцидент с двумя подростками произошел 19 февраля в Киеве, подростки остались живы.

В городе Дубно в Ровенской обалсти полиция выявила целую группу подростков, которые играли в «смертельные игры». Последний случай, зафиксированный правоохранителями, произошел в Луцке – ребенка успели спасти.

По словам главы киберполиции Сергея Демедюка в интервью «НВ», когда полицейские блокируют одну группу, подростки находят другую и снова регистрируются, продолжают «игру». Если ввести в поиске соцсети хэштег #синий, то результаты шокируют: буквально каждую минуту регистрируется новый участник.

Только в течение 12 февраля было выявлено 13 тысяч украинских пользователей в этих группах.

Родители, встревоженные новостями, начали обращаться в полицию и в тех случаях, когда «Синий кит» не угорожал их детям. Три подобных случаях зарегистрировали во Львовской области. В последних случаях дети обещали родителям совершить самоубийства, но смертельные группы здесь замешаны не были.

Как играют в «Синего кита»

Подростки вырезают «синего кита» на руке

Вспомните, в детстве, вы также могли играть в похожую вирусную игру, но гораздо проще – например, приходило «письмо счастья», которое надо было распространить в течение определенного времени, иначе вас ожидало «таинственное проклятие» и тому подобное. Естественно, никто и не думал подобные бумажки воспринимать всерьез, а тем более верить в написанное.

В игре «Синий кит», кажется, все немного серьезней. Чтобы поучаствовать в игре, необходимо оставить хэштег #синийкит на своей странице в соцсети. Хэштег нередко сопровождается стихами; вот довольно типичные:

Синий дом, что стоит на волнах Синий кит, что плывет в облаках Забирай меня, кит, к себе Я жду инструкций. Я готова к игре.

Игра начинается после публикации сообщения: с пользователем, якобы, связывается «куратор» игры, обычно с аккаунта, который нельзя идентифицировать. Он объясняет правила:

никому не говорить об этой игре;

всегда выполнять мои задания, каким бы оно не было;

за невыполнение любого задания ты исключаешься из игры навсегда и тебя ждут плохие последствия.

Также куратор выдает задания; их, скорее всего, 50 — по одному на день (вероятно, это отсылка к книге «50 дней до моего самоубийства»).

Как сообщает «Медуза», существует типовой список заданий — его (текстом и картинкой) прислали сразу несколько играющих и желающих играть в «Синего кита» пользователей «ВКонтакте».

Задания связаны с нанесением физического вреда себе («на руке лезвием вырезать f57»), китами («нарисовать кита на листочке») и страхом («целый день смотреть страшные видео»).

Для выполнения некоторых заданий игрок должен забраться на крышу высоток. Задания с 30-го по 49-е такие: «ты каждый день в 4:20 просыпаешься, смотришь видео, слушаешь музыку, и каждый день делаешь по одному порезу на руке, разговариваешь с китом».

Последнее задание — самоубийство.

Бывают нетиповые задания, например, некоторым пользователям «кураторы» предлагают перебежать дорогу перед автомобилем и снять это на видео (такой вид развлечения получил среди подростков название «беги или умри»).

Если пользователь решает покинуть игру, «куратор» обещает прийти к нему домой и убить его родителей. Как пишут пользователи имиджборда «Двач», чтобы узнать адрес, «куратор» отправляет пользователю ссылку на сервис, фиксирующий геоданные либо ip-адрес.

Один парень рассказал, что одноклассник его младшего брата, участвовавший в «Синем ките», не решался покинуть игру именно из-за таких угроз — оба учатся в седьмом классе одной из крымских школ.

Так ли опасен «Синий кит», как его рисуют

Может ли «Синий кит» довести до суицида

На фоне массовой истерии, которая только подкрепляется сообщениях о новых инцидентах с подростками, страх перед «Синим китом», многим кажется вполне оправданным. Тем не менее, некоторые психологи считают, что «Синий кит» - это лишь часть городской легенды, не более, и не влияет на количество подростковых самоубийств.

«Страшные истории о том, что игра «Синий кит» подталкивает к самоубийству, представляют собой классическую городскую легенду, при этом существует явление остенсии, при котором человек воплощает в жизнь фольклорный сюжет, например, кто-то, наслушавшись историй про игру «Синий кит», может создать соответствующий паблик», — говорится в комментарии «Медузе», который подготовили специалисты исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» Института общественных наук при РАНХиГС Александра Архипова, Мария Волкова и Анна Кирзюк.

Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук Дмитрий Громов также считает, что истории про «Синего кита» — это разновидность легенды.

«Эпидемии слухов (в том числе, построенных по типу городских легенд) основываются на фобиях, существующих в обществе. Здесь может подключаться часто встречающийся у подростков интерес к тематике суицида. Но надо понимать, что молодые люди, которые интересуются суицидом, в подавляющем большинстве случаев к нему вовсе не стремятся. Для подросткового сознания это что-то вроде страшилок про «Черную руку» или «Синие занавески», такая экстремальная грань, подходя к которой, можно пощекотать себе нервы, а потом обсудить это в кругу сверстников. Для подростков такая деятельность — часть процесса освоения мира», — сказал Громов.

Что интересно, согласно данным Госстата Украины, подростки действительно склонны больше других категорий населения к самоубийствам, но вот подталкивает их к этому не «группы смерти», а отсутствие внимания со стороны родителей.

По данным Государственного комитета статистики Украины, на 100 тыс. человек приходится 22 самоубийства (средний показатель в мире – 14,5 человек на 100 тысяч). Большинство совершивших самоубийство – подростки в возрасте до 14 лет. Причем в эту статистику не входят случаи неудавшихся самоубийств, которые, по оценкам психологов, составляют 6-7 случаев на 100 тыс. человек.

В решении покончить жизнь самоубийством не играет роли социальный статус или уровень благосостояния семьи. Чаще всего попытки добровольно уйти из жизни предпринимают психически здоровые и благополучные дети.

Среди детей-самоубийц 60% — дети из нормальных, полноценных семей. Почти 70% суицидов совершают психически здоровые дети. В результате анализа трагических фактов, можно утверждать, что в большинстве случаев, причина детского суицида – это отсутствие общения с близкими, ограниченное внимание к детям.

«И причина не в том, что родители не любят своих детей. Мы живем в век технологий и карьерных устремлений, ускоряется ритм жизни и родителям часто некогда вникать в проблемы детей. Взрослые вспоминают себя в детстве и уверены – дети справятся, ведь мы справлялись с этими же проблемами. Но ведь сейчас совсем иная нагрузка на психику — другое телевидение, кино, появился интернет. Еще 15-20 лет назад, когда нас не понимали наши родители, а это обычная подростковая проблема, – мы несли свои проблемы во двор, к своим реальным, а не виртуальным друзьям. У нас была реальная жизнь. Сейчас же поколение, родившееся на сломе тысячелетий, предпочитает виртуальную реальность», - пишет в статье для «РБК» директор благотворительно фонда «Объединение мировых культур» Елена Кобец.

По ее словам проблема заключается в том, что виртуальность порождает одиночество, с которым подросток не в состоянии справиться самостоятельно. И иногда, реальная жизнь воспринимается как игра с возможностью перезагрузки. Именно поэтому причиной самоубийства становится плохая оценка, грубое замечание учителя, конфликт со сверстниками или потерянная вещь. А иногда самоубийство – это поиск новых впечатлений или самовыражение, как это было в случае с «группами смерти».