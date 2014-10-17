Все без толку: 10 продуктов, которые не насыщают организм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тем, кто следит за фигурой, будет полезно знать список из десяти продуктов, которые усиливают чувство голода и поэтому могут помешать обретению идеального веса.

1. Свежевыжатый сок

«Соковые диеты популярны уже несколько лет, но их вряд ли можно назвать полезными, – говорит диетолог Джанел Фанк.

– Процесс отжимания сока лишает его клетчатки, а без нее он становится просто сладким напитком». Получается, что со стаканом свежевыжатого апельсинового сока мы получаем лишь калории, а уровень сахара в крови моментально повышается. После чего вырабатываемый организмом инсулин понижает неестественно высокий уровень сахара. И все, с чем мы остаемся, – это усталость и еще более острое чувство голода. Замените соковыжималку на блендер, а в получившуюся смесь добавляйте чайную ложку белка.

2. Обезжиренный йогурт

«Реклама часто преподносит такой йогурт как здоровое и диетическое питание, однако постарайтесь относиться внимательнее к выбору перекуса, – предупреждает диетолог Кэйлин Сен-Джон (Kayleen St. John). – Баночка объемом 170 мл обычного маложирного йогурта со свежими ягодами содержит 150 калорий, 6 г белка, 1,5 г жира и 25 г сахара! Высокий уровень углеводов и низкий уровень жиров будут побуждать вас искать еду даже после того, как вы съели последнюю ложечку обезжиренного йогурта». Вместо этого выбирайте обычный греческий йогурт и добавляйте в него ягоды и орехи. В стандартной порции этого лакомства в два раза больше белков, а добавки обеспечат нужный уровень клетчатки и антиоксидантов. Но даже таким блюдом не стоит заменять полноценный прием пищи. «Йогурт не требует пережевывания, – объясняет диетолог Лиза Хаим, – а без этого простого действия наш организм не чувствует насыщение».

3. Яичный белок

Омлет только из яичных белков исключительно популярен среди худеющих, однако диетологи советуют все же не выкидывать желтки. «После белкового омлета вы очень скоро вновь почувствуете себя голодным, – говорит Кейлин Сен-Джон. – И хотя яичный белок является прекрасным источником собственно белка, основной запас минералов, полезных жиров и витаминов находится именно в желтке. При этом вы можете не волноваться: омлет с желтками не испортит вашу фигуру».

4. Обезжиренная салатная заправка

Когда мы отправляем в тележку бутылку соуса с надписью «0% жирности», нам кажется, что мы совершаем правильный и здоровый выбор. Диетологи с этим не согласны. «Все эти якобы низкокалорийные заправки на самом деле изобилуют сахаром и солью, – предупреждает Лиза Хаим. – Из-за этого после обеда вас продолжит мучать чувство голода».

5. Продукты с маркировкой «полезно»

Сегодня уже известно, что продукты, которые мы считаем полезными и здоровыми, мы употребляем в избыточном количестве. Порции становятся больше, а насыщаемся мы медленнее. Не лучший вариант для тех, кто старается соблюдать диету.

6. Сахар

Сахар в любых видах вызывает привыкание, поскольку повышает уровень дофамина. «Учитывая, что нам исторически требовался сахар для выживания, а продукты с большим количеством сахара сейчас доступны всегда, сахарная зависимость становится все более распространенной и опасной», – говорит Джулианна Хивер, диетолог и автор книги «Вегетерианская диета». Продукты с высоким содержанием сахара провоцируют переедание и не приносят ни пользы, ни насыщения.



Спасение в этой ситуации – свежие фрукты. «Когда нам хочется сладкого, то проще съесть шоколадный батончик или печенье, – говорит диетолог. – Замените его яблоком или грушей, в которых помимо сахара есть клетчатка и витамины».

7. Мюсли или гранола в батончиках

Классические батончики, которые продаются в обычных магазинах, чаще всего состоят исключительно из сахара и углеводов, а белки в них отсутствуют. Так что они только разжигают аппетит, не насыщая.