Поддержали ли поклонники Пэрис или осудили — неизвестно: девушка заранее закрыла комментарии к этой фотографии, оставив подписчиков наедине со своими мыслями. Впрочем, мы уверены, что фанаты Джексон-младшей в курсе мировоззрения своего кумира, поэтому не удивились ни такому откровенному снимку, ни ее причастности к нудистам.