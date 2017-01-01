

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чего-чего, а эпатажности 19-летней дочери Майкла Джексона не занимать: если раньше Пэрис щеголяла преимущественно в мужской и мешковатой одежде, пряча под ней свои формы, то сейчас девушка решила их, наоборот, продемонстрировать. И нет, не с помощью элегантного платья, а благодаря фото топлес, которое недавно Джексон-младшая выложила в инстаграм.

Под черно-белым снимком, где Пэрис сидит полу-боком и греется на солнце, модель написала целый пост о любви к наготе. По мнению дочери поп-короля, нудизм — выражает свободу и является показателем здоровья, поэтому она не видит ничего предрассудительного в обнажении.

«Я еще раз повторю это для тех, кто интересовался, что я отстаиваю и как самовыражаюсь. Нудизм зародился как движение, уходящее корнями к природе: оно выражает свободу, является показателем здоровья, и было воспринято как философское мировоззрение, — начала Пэрис. — Быть голым — нормально, в это время вы становитесь частью природы. Нагота помогает мне чувствовать себя более приближенной к Земле», — призналась Пэрис, отметив, что чаще всего обнажается во время работы в саду.

Так же девушка призналась, что из наготы не стоит делать культ сексуальности и следовать примерам звезд: «Ваше тело — ваш храм, с помощью которого можно самовыражаться», — заключила Пэрис, добавив только, что человеческое тело прекрасно независимо от типа фигуры и ее недостатков.

Поддержали ли поклонники Пэрис или осудили — неизвестно: девушка заранее закрыла комментарии к этой фотографии, оставив подписчиков наедине со своими мыслями. Впрочем, мы уверены, что фанаты Джексон-младшей в курсе мировоззрения своего кумира, поэтому не удивились ни такому откровенному снимку, ни ее причастности к нудистам.





Джерело: graziamagazine.ru