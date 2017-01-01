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    Екс-участница «Голосу країни-7» из команды Бабкина выпустила клип про любовь

    • Сьогодні, 15:03
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    Ксена Иванова
    Ксена Иванова

    Ксена Иванова представила красочный клип на песню «Это любовь»

    Певица Ксена Иванова, которая участвовала в седьмом сезоне телешоу «Голос країни» на канале «1+1» презентовала клип на песню «Это любовь» в Youtube.

    Клип команда певицы сняла прошлой осенью, но в связи с участием в «Голосе», релиз видео решили попридержать и опубликовали только сейчас. 

    Напомним, на слепых прослушиваниях телепроекта Ксена Иванова спела свою версию песни Britney Spears «Toxic» и пополнила команду Сергея Бабкина. Ксена Иванова пришла на «Голос країни», чтобы выполнить обещание, которое когда-то дала покойному дедушке - стать певицей и побывать в его родном Киеве. Девушка считает, что в Украине больше прогрессивной музыки и здесь она сможет полностью реализовать все свои творческие начинания.

    И хотя певица не прошла в финал проекта, очевидно, после участия в «Голосе» ее карьера пошла вгору.

     

     

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