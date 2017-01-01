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    «Евровидение-2017»: новые топ-менеджеры найдены и одобрены

    • Сьогодні, 11:27
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    Европейский вещательный союз согласовал кандидатуры новых топ-менеджеров, которые вошли в команду по подготовке конкурса

    В ведомстве отмечают, что теперь места в команде заняли коммерческий директор Лариса Коваль, ивент-менеджер Кирилл Воронин и директор по вопросам безопасности Олег Западнюк.

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    «Уже найдены специалисты. На это понадобилось всего 72 часа. И это стало возможным благодаря поддержке всех государственных структур и киевской власти. Кроме того, на рынке есть много высококвалифицированных профессионалов, которые подходят на эти вакансии», – отметил заместитель руководителя ПАО «НСТУ» Павел Грицак.

    Напомним, что в субботу в Украине состоялся третий тур национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2017».

    Жюри и телезрители выбрали последних двух участников, которые будут бороться за возможность представить Украину. 

    «Скотч» собрал досье на украинских музыкантов, каждый из которых потенциально может представлять Украину в финале европейского конкурса. Более подробно узнать о финалистах можно здесь.

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