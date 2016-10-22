Гайтана ждет ребенка
- Сьогодні, 14:52
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Певица вышла в свет с заметно округлившимся животом
Украинская певица Гайтана засветила округлившийся животик на премьере фильма «Сфера».
В кинотеатр Гайтана пришла в облегающем черном длинном платье, шляпе и кожаной черной куртке.
Отметим, что певица с удовольствием позировала фотографам, но на вопросы об отце будущего ребенка так и не ответила.
Некоторое время назад певица вернулась на сцену, презентовала песню на украинском языке и рассказала о затянувшемся творческом отпуске.
Напомним, что после поражения Гайтаны на песенном конкурсе «Евровидение-2012» певица ушла со сцены «по-английски», ничего не объяснив своим поклонникам. По словам артистки, после участия в конкурсе у певицы начались проблемы с голосовыми связками, и она решила уехать за границу на лечение и моральный отдых.