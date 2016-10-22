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    Гайтана ждет ребенка

    • Сьогодні, 14:52
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    Украинская певица Гайтана
    Украинская певица Гайтана

    Певица вышла в свет с заметно округлившимся животом

    Украинская певица Гайтана засветила округлившийся животик на премьере фильма «Сфера».

    В кинотеатр Гайтана пришла в облегающем черном длинном платье, шляпе и кожаной черной куртке.

    Отметим, что певица с удовольствием позировала фотографам, но на вопросы об отце будущего ребенка так и не ответила.

    Некоторое время назад певица вернулась на сцену, презентовала песню на украинском языке и рассказала о затянувшемся творческом отпуске. 

    Напомним, что после поражения Гайтаны на песенном конкурсе «Евровидение-2012» певица ушла со сцены «по-английски», ничего не объяснив своим поклонникам. По словам артистки, после участия в конкурсе у певицы начались проблемы с голосовыми связками, и она решила уехать за границу на лечение и моральный отдых.

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