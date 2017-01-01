Горбачева заявила, что хочет стать тещей Ирины Билык

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Ирина Горбачева и Глеб Оверчук

Звездный репортер «Светской жизни» пообщалась с сыном Ирины

Во время празднования 47-летия Ирины Билык Ольга Горбачева рассказала ее старшему сыну Глебу, что хочет стать его тещей говорится в «Светской жизни».

Певица с рождения знает парня, а ее муж, Юрий Никитин, является его крестным папой. В ответ на это предложение 17-летний юноша обещал подумать.

По словам Глеба Оверчука, его звездный крестный хорошо справляется со своими обязанностями. Впрочем, парню хотелось бы видеться с Никитиным чаще.

Сейчас студент Института журналистики проживает отдельно от своей популярной мамы.

«Это просто идеально, никто не капает ни на что вообще. Наедине уже более готовишься к самостоятельной жизни», - уверил он.

К появлению маленького братика подросток готов не был, впрочем выполняет свои обязанности. О Табризе его старший брат говорит с улыбкой на лице добавляя, что маленький «хороший и веселый».

Сейчас, Глеб играет в музыкальной группе, где пытается «отыскать свой стиль».

Напомним, звездная мама Ирина Билык с удовольствием посещает рок-концерты группы сына.

Джерело: ТСН