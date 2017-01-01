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    Горбачева заявила, что хочет стать тещей Ирины Билык

    • Сьогодні, 10:57
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    Ирина Горбачева и Глеб Оверчук
    Ирина Горбачева и Глеб Оверчук

    Звездный репортер «Светской жизни» пообщалась с сыном Ирины

    Во время празднования 47-летия Ирины Билык Ольга Горбачева рассказала ее старшему сыну Глебу, что хочет стать его тещей говорится в «Светской жизни».

    Певица с рождения знает парня, а ее муж, Юрий Никитин, является его крестным папой. В ответ на это предложение 17-летний юноша обещал подумать.

    По словам Глеба Оверчука, его звездный крестный хорошо справляется со своими обязанностями. Впрочем, парню хотелось бы видеться с Никитиным чаще.

    Сейчас студент Института журналистики проживает отдельно от своей популярной мамы.

    «Это просто идеально, никто не капает ни на что вообще. Наедине уже более готовишься к самостоятельной жизни», - уверил он.

    К появлению маленького братика подросток готов не был, впрочем выполняет свои обязанности. О Табризе его старший брат говорит с улыбкой на лице добавляя, что маленький «хороший и веселый».

    Сейчас, Глеб играет в музыкальной группе, где пытается «отыскать свой стиль».

    Напомним, звездная мама Ирина Билык с удовольствием посещает рок-концерты группы сына. 

    Джерело: ТСН

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