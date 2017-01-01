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Кажется, знаменитому футболисту Криштиану Роналду грозит тюремный срок! Спортсмен может быть вынесен приговор в виде 4-месячного заключения, а также обязанности выплатить штраф в размере 8 миллионов евро.

В Португалии в налоговой службе нашли доказательства того, что с 2011 по 2014 год футболист уклонился от уплаты налогов на сумму в 8 миллионов евро. Впрочем, работники налоговой не пришли к единому решению: не все выступают за возбуждение уголовного дела против Роналду. Многие предлагают расценивать его поступки только как административное нарушение.

Удалось установить, что спортсмен провел деньги через офшорные фирмы на Виргинских островах, однако в 2014 году он все же успел урегулировать ситуацию и выплатил налоги в размере 6 миллионов евро за предыдущие года.

Однако, футболист должен был ежегодно подавать налоговую декларацию, а не делать все единовременно. Если же на Роналду заведут уголовное дело, то ему может грозить тюремное заключение. В том случае, если инспекторы окажутся более лояльными и ограничатся административным воздействием, то звезде футбола придется выплатить только штраф.

Джерело: graziamagazine.ru