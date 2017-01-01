Однако, футболист должен был ежегодно подавать налоговую декларацию, а не делать все единовременно. Если же на Роналду заведут уголовное дело, то ему может грозить тюремное заключение. В том случае, если инспекторы окажутся более лояльными и ограничатся административным воздействием, то звезде футбола придется выплатить только штраф.