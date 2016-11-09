Леди Гага может отказаться от выступления на Супербоуле 2017

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Певица Леди Гага может отменить свое выступление на Супербоуле 2017 ради концерта в поддержку трансгендеров, запланированного на тот же день в Техасе.

Певица еще не определилась, в каком мероприятии участвовать. С одной стороны, выступление в перерыве Суперкубка - одно из самых престижных публичных выступлений для американских музыкантов.

В разные года там выступали Майкл Джексон, U2, Мадонна, Бейонсе, Принс, Джастин Тимберлейк и другие. А с другой стороны – выступление Леди Гага на концерте трансгендеров обратит внимание на проблемы транссексуалов.

«Скорее всего, Гага согласится участвовать в Суперкубке. Она понимает, что её присутствие в Техасе очень важное, и потому со сцены она сделает заявление о равенстве. Она считает, что её выступление будет ярким и привлечёт внимание» — говорят инсайдеры, приближённые к Гаге.

Недовольство трансгендеров связано с Техасским законом о конфиденциальности, который требует посещение всех раздевалок и сантехнических комнат согласно полу, указанному в их свидетельстве о рождении.

Кстати, первый Суперкубок был разыгран 15 января 1967 года в рамках чемпионата AFC-NFC. С этого времени само спортивное мероприятие и сопутствующее ему празднование на протяжении многих лет Super Bowl Sunday (воскресенье Супербоула) остаются национальным праздником в США. В настоящее время игра проходит в первое воскресенье февраля.

Джерело: popcornnews