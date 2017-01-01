Леонардо ДиКаприо снова в активном поиске

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Леонардо Ди Каприо и Нина Агдал



Леонардо ДиКаприо расстался с Ниной Агдал после года отношений. Актер не готов заканчивать свою холостяцкую жизнь

Недавно в сети появилась информация о том, что красавчик Леонардо ДиКаприо снова свободен. 42-летний актер расстался с Ниной Агдал, с которой находился в отношениях около года. Слухи о том, что у актера и 25-летней девушки не все гладко просочились в прессу еще в декабре, но после совместного отдыха пары на Карибских островах друзья ДиКаприо были убежденны в благополучии этого союза. О любви актера к молоденьким моделям можно написать целую книгу. Леонардо ДиКаприо никогда не оставался равнодушным к красивым и ярким девушкам. Как сообщили инсайдеры, прессе любимец и любитель женщин просто не готов расстаться со своей холостяцкой жизнью и сделать следующий шаг в отношениях с Агдал.

«Они разошлись пару дней назад, но продолжают разговаривать и хотят остаться друзьями, Лео считает Нину отличной девушкой» - комментируют люди, приближенные к паре. «Этот его роман казался другим, он был более ласковым, более публичным с Агдал, чем обычно, но его друзья знали, что это ненадолго. Он не настроен жениться и рожать детей»,— поделился с американским издание People инсайдер.

Несмотря на такую юношескую позицию актера в отношении женщин источники уверяют: «Однажды он женится. Но это должен быть кто-то по-настоящему особенный. А пока ему просто нравится получать внимание от женщин».