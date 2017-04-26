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    Муж Джамалы опубликовал трогательное видео со свадьбы

    • Сьогодні, 16:13
    • Розсилка
    Джамала в свадебном наряде, фото: Instagram
    Джамала в свадебном наряде, фото: Instagram

    На видео певица и Бекир Сулейманов едут в авто

    Сегодня известная певица Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова. Церемония «Никях» (исламский свадебный обряд) состоялась в Исламском культурном центре в Киеве. Жених и невеста были одеты в традиционные наряды: она — с покрытой головой, он — в специальном головном уборе. В столь важный момент рядом с Джамалой и ее супругом были лишь самые близкие родственники. Дальнейшие гуляния пройдут под открытым небом недалеко от Киева.

    В сети появилось небольшое видео со свадьбы Джамалы. Также недавно муж певицы Бекир Сулейманов опубликовал в Instagram небольшой ролик со свадьбы. На видео певица с мужем едут в свадебном кортеже.

    Также отметим, что несмотря на столь насыщенный день, Джамала уже опубликовала пару снимков в своих социальных сетях и успела получить множество поздравлений от коллег и поклонников. 

     Напомним, возлюбленные Джамала и Бекир Сулейманов познакомились около трех лет назад на вечеринке общих друзей. Бекир младше певицы на восемь лет, он родом из Симферополя, окончил магистратуру в Киеве по специальности «медицинская радиофизика», а до этого — столичную школу экономики. Увлекается футболом, организуя крупные любительские турниры.

     

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