Невеста, у которой нет подруг, пригласила на свой девичник парней-однокурсников

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Парни нарядились в шелковые халатики, купили дешевый алкоголь и пластиковые стаканчики

Накануне своей свадьбы Ребекка разглядывала фотографии с чужих девичников и грустила: так как девушка училась на айтишника, и в ее группе на 60 человек было всего 4 девушки, включая саму Ребекку, так уж сложилось, что подруг у нее не было, а были только парни-друзья. Может, настоящего девичника у меня и не будет, решила тогда Ребекка, но фотосессию и хороший дружеский вечер она все-таки организует.

Ребека Абрантес (Rebeca Abrantes) из Бразилии довольно долго готовилась к своей свадьбе, но про девичник даже и не думала - с кем его организовывать, если подруг просто-напросто нет? В IT-сфере до сих пор преобладает мужской контингент, и потому для 24-летней девушки было проще дружить с парнями, чем с девушками - парни-то всегда рядом.

«Эта идея пришла ко мне буквально накануне свадьбы, за одну неделю до торжества. Я смотрела фотографии с девичников, где, знаете, девушки сидят в халатиках, смеются, пьют шампанское, и мне стало грустно, что у меня ничего такого не будет», - рассказывает Ребека.

Тогда девушка пригласила своих друзей-айтишников. Они живо поддержали будущую невесту и согласились на такой хулиганский проект. Парни нарядились в шелковые халатики, купили дешевый алкоголь, пластиковые стаканчики - все по-мужски, по-братски, всё как для себя - и принялись позировать для фотосессии. «Иногда мы так сильно смеялись, что приходилось брать паузу, прежде чем продолжить фотографироваться», - признается девушка.

Когда Ребека выложила эти фотографии в свой Facebook, она не ожидала такой реакции - всего за пару дней публикация набрала почти 50 тыс. перепостов, а фотографии были опубликованы в нескольких интернет-изданиях. «Я счастлива, что сделала эти фотографии. Я иногда смотрю на них и начинаю смеяться, просто как сумасшедшая. Было очень весело. Но даже при этом я никогда б не подумала, что эта фотосессия станет такой популярной в интернете».

И вот, на днях, Ребека выложила на свою страничку фотографии с самой свадьбы. Судя по всему, это был по-настоящему волшебный день для пары.





Джерело: Культурология