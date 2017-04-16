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    Шоу-біз

    Певица Lama похвасталась отдыхом с молодым бойфрендом-финансистом

    • Сьогодні, 12:06
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    Влюбленная пара отдыхает в Карпатах

    Украинская певица Lama, которая рассекретила отношения с 25-летним возлюбленным, наслаждается вместе с бойфрендом отдыхом.

    Сейчас парочка отдыхает в Карпатах, о чем 41-летняя Lama сообщила своим поклонникам в фотоблоге. Певица выложила несколько фотографий, где позирует в объятиях любимого на фоне водопада.

    Напомним, ранее Lama призналась, что закрутила роман с 25-летним финансистом. Артистка отмечала, что «не специализируется на младших за себя», а с любимым человеком ее свела судьба.

    «В своем мировосприятии он старше. Это человек, который думает как 30-летний, а может и 40-летний. Это – человек, который может обеспечить и с которым ты будешь чувствовать себя как за стеной», - говорила о бойфренде Lama. 

    Украинская музыка
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