Певица Lama похвасталась отдыхом с молодым бойфрендом-финансистом

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Влюбленная пара отдыхает в Карпатах

Украинская певица Lama, которая рассекретила отношения с 25-летним возлюбленным, наслаждается вместе с бойфрендом отдыхом.

Сейчас парочка отдыхает в Карпатах, о чем 41-летняя Lama сообщила своим поклонникам в фотоблоге. Певица выложила несколько фотографий, где позирует в объятиях любимого на фоне водопада.

Напомним, ранее Lama призналась, что закрутила роман с 25-летним финансистом. Артистка отмечала, что «не специализируется на младших за себя», а с любимым человеком ее свела судьба.

Публикация от Lama (@nataliadzenkiv) Апр 16 2017 в 4:34 PDT

«В своем мировосприятии он старше. Это человек, который думает как 30-летний, а может и 40-летний. Это – человек, который может обеспечить и с которым ты будешь чувствовать себя как за стеной», - говорила о бойфренде Lama.