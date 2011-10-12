Певице и послу доброй воли ЮНИСЕФ Шакире - 40 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станислав Груздев Шакира

Сегодня Шакира привлекает к себе все больше внимания не как певица, а как посол доброй воли ЮНИСЕФ и обладательница наград за свою гуманитарную деятельность

В начале нулевых Шакиру, которой тогда было едва за 20, считали самой успешной латиноамериканской певицей, чьи песни — как на испанском, так и на английском — возглавляли топы музыкальных чартов.

Примерно в том же возрасте она организовала фонд Pies Descalzos для помощи детям в ее родной Колумбии.



Многие поклонники юной певицы считали, что ей стоит петь лишь на испанском: с переходом на английский язык и американский музыкальный рынок Шакира рисковала потерять свое фолковое обаяние. И напрасно: с синглом «Whenever, Wherever» Шакира в костюме дикарки покорила сердца любителей танцевальной музыки сначала в Соединенных Штатах, а потом и во всем мире. Ее успех был дополнен несколькими альбомами и закреплен синглом «Waka Waka (This Time for Africa)» — официальной песней чемпионата по футболу – 2010.

Шакира состоит в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике и воспитывает с ним двоих сыновей. Сегодня она привлекает к себе все больше внимания не как певица, а как посол доброй воли ЮНИСЕФ и обладательница наград за свою гуманитарную деятельность: Шакира призывает инвестировать в образование и питание детей из развивающихся стран. 2 февраля Шакире исполняется 40 лет.