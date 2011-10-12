  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Певице и послу доброй воли ЮНИСЕФ Шакире - 40 лет

    • Вчора, 11:50
    • Розсилка
    Шакира
    Фото: Станислав Груздев
    Шакира

    Сегодня Шакира привлекает к себе все больше внимания не как певица, а как посол доброй воли ЮНИСЕФ и обладательница наград за свою гуманитарную деятельность

    В начале нулевых Шакиру, которой тогда было едва за 20, считали самой успешной латиноамериканской певицей, чьи песни — как на испанском, так и на английском — возглавляли топы музыкальных чартов.

    Читайте також

    Примерно в том же возрасте она организовала фонд Pies Descalzos для помощи детям в ее родной Колумбии. 

    Многие поклонники юной певицы считали, что ей стоит петь лишь на испанском: с переходом на английский язык и американский музыкальный рынок Шакира рисковала потерять свое фолковое обаяние. И напрасно: с синглом «Whenever, Wherever» Шакира в костюме дикарки покорила сердца любителей танцевальной музыки сначала в Соединенных Штатах, а потом и во всем мире. Ее успех был дополнен несколькими альбомами и закреплен синглом «Waka Waka (This Time for Africa)» — официальной песней чемпионата по футболу – 2010.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Шакира с подаренным фанатами щенком в Майами-Бич во Флориде, 2001 год
    Выступление Шакиры перед началом матча между Италией и Францией в рамках Кубка мира 2006 года в Берлине
    Шакира в шестом сезоне американской версии шоу «Голос»
    Шакира в клипе «Whenever, Wherever» (2001)
    Певице и послу доброй воли ЮНИСЕФ Шакире - 40 лет
    Обложка альбома Шакиры «Oral Fixation, Vol. 2» (2005)
    Певице и послу доброй воли ЮНИСЕФ Шакире - 40 лет
    Шакира и ее сыновья Саша и Милан перед футбольным матчем в Барселоне, 2015 год
    Шакира на концерте в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики, 2011 год
    Шакира во время выступления на церемонии вручения премии MTV Latin America в Мехико, 2006 год
    Шакира с именной звездой на Аллее славы Голливуда, 2011 год
    Шакира со своим бойфрендом Жераром Пике на концерте в Барселоне, 2011 год
    Шакира со своим бойфрендом Антонио де ла Руа, сыном президента Аргентины, 2000 год
    8 октября 2011 года. Шакира в Киеве на торжественной церемонии открытия Национального спортивного комплекса «Олимпийский»
    Певица и посол UNICEF на встрече Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, январь 2017 года
    Певице и послу доброй воли ЮНИСЕФ Шакире - 40 лет

    Шакира состоит в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике и воспитывает с ним двоих сыновей. Сегодня она привлекает к себе все больше внимания не как певица, а как посол доброй воли ЮНИСЕФ и обладательница наград за свою гуманитарную деятельность: Шакира призывает инвестировать в образование и питание детей из развивающихся стран. 2 февраля Шакире исполняется 40 лет.

    Джерело: Газета.Ру
    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ