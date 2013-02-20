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По информации зарубежных СМИ, у 54-летнего Тома Круза новый роман.

Репортеры собщают, что новая избранница Круза — молодая актриса Ванесса Кирби, с которой он снимается в фильме «Миссия невыполнима-6». В Сеть попали кадры, сделанные папарацци в Париже, на которых видно целующихся Круза и Кирби.

Впрочем, большинство поклонников актера уверены, что поцелуи — не более, чем часть съемочного процесса или рекламный ход для продвижения новой части блокбастера. Однако некоторые напротив выражают надежду на то, что у актера, спустя уже почти пять лет после расставания с Кэти Холмс, завяжется серьезный роман.

Кроме того, по информации инсайдеров, Ванесса помогла актеру пережить потерю матери, и их отношения окрепли после случившегося. Том Круз и Ванесса Кирби East News

Джерело: graziamagazine.ru