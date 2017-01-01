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    Шоу-біз

    Сексапильная модель нашла отличный способ отомстить обидчикам

    • Сьогодні, 11:04
    • Розсилка
    Модель Кьяра Насти
    Модель Кьяра Насти

    На аккаунт Кьяры Насти подписаны 1,3 миллиона пользователей

    Итальянская модель 19-летняя Кьяра Насти придумала остроумный способ расправиться с «троллями» в комментариях в социальных сетях.

    Девушка - модный Instagram-блогер. На ее аккаунт в сети подписаны 1,3 млн пользователей. Большинство ею восхищается и всячески хвалит. Однако есть люди, которые жалуются на Кьяру.

    «Я единственный, кто думает, что каждая фотография Кьяры - это пошлость? Даже надевая вещи модных брендов, она не выглядит элегантно», - пишет один из интернет «троллей». Некоторые используют грубую брань.

    Чтобы поднять настроение, модель заказала себе туалетную бумагу с принтом гневных комментариев из социальной сети. Фотографию необычного средства гигиены итальянка выложила в Instagram. Снимок набрал 25,5 тыс. лайков.

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    Сексапильная модель нашла отличный способ отомстить обидчикам
    Сексапильная модель нашла отличный способ отомстить обидчикам
    Сексапильная модель нашла отличный способ отомстить обидчикам
    Сексапильная модель нашла отличный способ отомстить обидчикам
    Сексапильная модель нашла отличный способ отомстить обидчикам
    Сексапильная модель нашла отличный способ отомстить обидчикам
    Сексапильная модель нашла отличный способ отомстить обидчикам
    Сексапильная модель нашла отличный способ отомстить обидчикам
    Сексапильная модель нашла отличный способ отомстить обидчикам

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