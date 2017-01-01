Сексапильная модель нашла отличный способ отомстить обидчикам

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Модель Кьяра Насти

На аккаунт Кьяры Насти подписаны 1,3 миллиона пользователей

Итальянская модель 19-летняя Кьяра Насти придумала остроумный способ расправиться с «троллями» в комментариях в социальных сетях.

Девушка - модный Instagram-блогер. На ее аккаунт в сети подписаны 1,3 млн пользователей. Большинство ею восхищается и всячески хвалит. Однако есть люди, которые жалуются на Кьяру.

«Я единственный, кто думает, что каждая фотография Кьяры - это пошлость? Даже надевая вещи модных брендов, она не выглядит элегантно», - пишет один из интернет «троллей». Некоторые используют грубую брань.

Чтобы поднять настроение, модель заказала себе туалетную бумагу с принтом гневных комментариев из социальной сети. Фотографию необычного средства гигиены итальянка выложила в Instagram. Снимок набрал 25,5 тыс. лайков.